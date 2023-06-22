شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يمارس اليوجا فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية وهو يمارس "اليوجا"، بمناسبة اليوم العالمي لهذه الرياضة

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر النيادي صورة له وهو يؤدي تمارين من هذه الرياضة الروحية، حيث علق عليها بالقول إنها: "إهداء لكل محبينها في اليوم العالمي لليوجا".



اليوجا فى الفضاء

وأضاف أنها: "تعتبر من النشاطات المفضلة عندي لأنها تفيد العقل والجسم في الوقت نفسه.. تحسن اللياقة البدنية، وتزيد القدرة على التركيز وتقلل من التوتر".

وأردف: "خبرونا عن حركتكم المفضلة في اليوجا؟"