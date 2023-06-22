شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه OceanGate؟.. تعرف على شروط رحلة الغواصة المفقودة وحقيقة مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب فريق للبحث عن حطام سفينة تيتانيك، مكون من خمسة ركاب لكنه اختفى يوم الأحد الماضى ومازال البحث مستمر عنهم، وذلك في مهمة الغواصة تيتان، التابعة لشركة OceanGate Expeditions، وهي شركة خاصة بالأبحاث وسياحة المغامرات البحرية، ولم يتم تحديد موقع السفينة، ولكن تم تحديد الركاب الخمسة على متنها، بما في ذلك Stockton Rush، الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate ومؤسس شركة السياحة البحرية.





ما هى OceanGate؟

تأسست OceanGate في عام 2009، مع التركيز على زيادة الوصول إلى أعماق المحيط من خلال ابتكار الجيل القادم من الغواصات المأهولة ومنصات الإطلاق، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

ويقع مقر الشركة الخاصة في إيفريت بواشنطن، ويعمل بها 47 موظفًا اعتبارًا من أبريل، وقد جمعت ما مجموعه 36.81 مليون دولار من التمويل، وفقًا لبيانات من Pitchbook.

تقدم الشركة فرصًا بحثية أسبوعية لاستكشاف المحيط ومراقبة الحياة البحرية، إلى جانب رحلة تيتانيك الاستكشافية.

شدد رئيسها التنفيذي ومؤسسها راش Rush، الذي تم تحديده على أنه أحد ركاب السفينة المفقودة، مرارًا وتكرارًا على الحاجة إلى موازنة تدابير السلامة مع المخاطر، وهي نقطة اكتسبت تدقيقًا متجددًا منذ اختفاء السفينة.

وذكرت مجلة سميثسونيان في عام 2019 أن راش، 61 عامًا، نشأ في أسرة ثرية وكان يحلم في الأصل بأن يصبح رائد فضاء.

وأفادت صحيفة سياتل تايمز أن راش عمل كمهندس اختبار طيران في شركة McDonnell Douglas Corporation، قبل أن يتابع دراسته للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، ثم تغيرت خطط راش وأراد استكشاف المحيط.

وفي مقابلة مع مراسل شبكة سي بي إس ديفيد بوج في نوفمبر من العام الماضي، قال راش "كما تعلم إذا كنت تريد فقط أن تكون آمنًا ، فلا تنهض من السرير، لا تركب سيارتك، لا تفعل أي شيء، في مرحلة ما، ستخاطر ببعض المخاطر، وهو في الحقيقة سؤال يتعلق بالمخاطرة والمكافأة ".

كما تهربت الشركة أيضًا من قواعد السلامة من خلال إدارة معارضها في المياه الدولية، وفقًا لما صرح به خبراء سابقًا لـ Insider، وفي عام 2019، قالت شركة OceanGate أيضًا إن الغواصة Titan التابعة لها لم يتم فحصها للتحقق من أن السفينة تفي بمعايير الصناعة، بسبب ابتكاراتها وأن بعض التصاميم قد تستغرق سنوات للموافقة عليها.

واجهت OceanGate دعوى قضائية من الموظف السابق David Lochridge في عام 2018، الذي قال إنه حذر من مشكلات الجودة والسلامة المتعلقة بسفينة تيتان Titan.

وزعمت الدعوى القضائية أن "الركاب الذين يدفعون الثمن لن يكونوا على دراية، ولن يتم إبلاغهم، بهذا التصميم التجريبي، أو استخدام مواد خطرة قابلة للاشتعال داخل الغواصة"، وفي نوفمبر 2018، تم التوصل إلى تسوية خارج المحكمة.



البحث عن حطام سفينة تايتانيك البحث عن حطام سفينة تايتانيك تقوم شركة OceanGate برحلات استكشافية لحطام سفينة تيتانيك منذ عام 2021، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، ويمكن أن تشمل هذه الجولات خمسة أشخاص، قائد واحد وأربعة من أفراد الطاقم، في سفينة غاطسة تصل إلى أعماق تصل إلى حوالي 13000 قدم في المحيط، تم الإبلاغ أيضًا عن تكلفة الجولة 250،000 دولار للشخص الواحد.

وتستغرق جولة تيتانيك، التي تحدث سنويًا، 10 أيام في المجمل وتبدأ بالقرب من مدينة سانت جونز في نيوفاوندلاند، حيث يبدأ الركاب بعد ذلك في 8 أيام من السفر في البحر.

وقال ديفيد بوج، مراسل شبكة سي بي إس نيوز، الذي قدم تقريرًا سابقًا لبرنامج OceanGate وقضى بعض الوقت على متن رحلة تيتانيك، لشبكة سي بي إس يوم الثلاثاء أن تيتان هي واحدة من السفن الوحيدة في العالم القادرة على الوصول إلى عمق حطام السفينة، وأضاف بوج في المقابلة، خلال الصيف الماضي، أجرى OceanGate حوالي 25 رحلة إلى الحطام.



ما هى OceanGate Titan؟ ما هى OceanGate Titan؟ تختلف الغواصة OceanGate، المستخدمة في هذه الرحلات الاستكشافية تايتانيك، والتي تسمى تيتان، بشكل واضح عن الغواصة: يتم إطلاق غواصة في الماء من سفينة منفصلة، وليس لديها منفذ طاقة، وهي أصغر من غواصة.

يتم توجيه الغواصة أيضًا بجهاز تحكم في ألعاب الفيديو، على غرار بعض تصميمات الغواصات البحرية الأمريكية التي تستخدم وحدات تحكم Xbox 360.

في حين أن التصميم قد يثير بعض الدهشة في البداية، فإن وحدة التحكم في اللعبة يمكن أن تجعل الغواصات أكثر موثوقية، حسبما قال عالم البحار في جامعة هارفارد بيتر جرجس.

يتعين على أفراد الطاقم التوقيع على التنازلات التي تحدد بوضوح مخاطر الوفاة، للذهاب في الرحلة، قال مايك ريس، وهو راكب سابق في تيتان، لبي بي سي: "بينما كنت أصعد إلى الغواصة، كان هذا هو تفكيري: حسنًا ، قد تكون هذه هي النهاية ".

وقال ريس، الذي ذهب في رحلة OceanGate في عام 2022، لبي بي سي: "لذلك لم يفاجأ أي شخص في هذا الموقف"، مضيفا "تعلمون جميعًا ما الذي ستدخلون فيه."