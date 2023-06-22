شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل عطل واتس آب على الكمبيوتر عند الدخول على WhatsApp Web والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه المستخدمين مشكلة بواتس آب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حيث عرض موقع Downdector، المتخصص في متابعة أعطال المواقع والتطبيقات، بلاغات تفيد بالعطل من أمس الأربعاء حتى اليوم.

وتمثلت المشكلة في الدخول على WhatsApp Web، ومسح رمز QR، فلم تكن الأجهزة تستجيب وجاء على موقع الأعطال، أن 73٪ من الشكاوى كانت بشأن الموقع الإلكتروني، و14٪ منها في برنامج، و13٪ منها عند تسجيل الدخول.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، طرح واتس آب ميزة مشاركة الشاشة لمستخدمي ويندوز، ومؤخرا، بدأت المنصة المملوكة لشركة Meta في طرح نفس الميزة لمستخدمي أيفون.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABteaInfo، بدأ واتس آب في طرح وظيفة لمشاركة الشاشات أثناء مكالمات الفيديو الجارية، وبعد تثبيت أحدث إصدار من واتس آب beta لنظام التشغيل iOS 23.12.0.74، يمكن لمختبري الإصدار التجريبي من iOS الوصول إلى ميزة مشاركة الشاشة الجديدة.

وكشف تقرير عبر الإنترنت مؤخرًا أن واتس آب قد أدخل ميزة جديدة تهدف إلى جعل المكالمات الفائتة أكثر وضوحًا، هذه الإضافة الجديدة عبارة عن زر "معاودة الاتصال" الذي يظهر ضمن رسالة حدث عندما لا يتم الرد على مكالمة ، وهو متاح بعد تثبيت أحد أحدث إصدارات واتس آب beta لنظام التشغيل ويندوز من متجر Microsoft.