شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدان روسيان يخرجان إلى الفضاء لتركيب هوائى وحدة "زفيزدا" بالمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخرج رائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبيف، ودميتري بيتيلين اليوم إلى الفضاء من محطة الفضاء الدولية، لتركيب هوائي وحدة "زفيزدا" الروسية في المحطة التابع للمنظومة اللاسلكية للإرسال.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، ستبدأ العملية الساعة الـ17.20 بتوقيت موسكو، ويتوقع أن يبقى الرائدان في الفضاء لمدة 6 ساعات و51 دقيقة.

وسيقوم الرائدان بفك الأجهزة التابعة لمنظومة الاتصالات القديمة، وتركيب أجهزة جديدة عوضا عنها من طراز "إر إس بي إي – إم".

كما سيفككان أجهزة منظومة "سيسمو بروجنوز" للاستشعار بالكوارث التكنولوجية، وأجهزة "إمباكت" الخاصة بدراسة انبعاثات محركات توجيه القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وفي ختام العملية سيفك الرائدان إحدى الحاويات في وحدة "بويسك" الفضائية الروسية.

يذكر أن عملية الخروج إلى الفضاء اليوم ستكون الرابعة من نوعها التي يؤديها الرواد الروس هذا العام.