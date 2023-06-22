تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold 6 يأتي بأبعاد جديدة ومستشعر GN3 بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من هواتفها القابلة للطي الشهر المقبل، إلا أن أحدث التسريبات سلطت الضوء على إصدار العام المقبل Galaxy Z Fold 6.

ينطلق حدث Unpacked Galaxy القادم قبل نهاية شهر يوليو لكشف النقاب عن هواتف Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip 5، وقبل إنطلاق الحدث بدأت التسريبات في الكشف عن التغييرات المتوقعة في إصدار العام المقبل من سلسلة Galaxy Z Fold.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر @Tech_Reve لتوضح بعض التفاصيل حول التغييرات المرتقبة في هاتف Galaxy Z Fold 6 الذي يأتي وفقاً للتسريبات بأبعاد جديدة في شاشة الغطاء الخارجي والتي قد تحاكي أبعاد Pixel Fold.

أيضاً من المقرر أن تعود سامسونج في Galaxy Z Fold 6 بمستشعر ISOCELL GN3 المميز بدقة 50 ميجا بيكسل الذي قدم في هاتف Z Fold 4 والذي يدعم Z Fold 5 المرتقب أيضاً.

ولقد قدمت العملاق الكوري هاتف Galaxy Z Fold 4 بأبعاد 23.1:9، بينما يأتي Galaxy Z Fold 6 بنسبة جديدة في الأبعاد ترتكز على إتساع أكبر في الشاشة مقارنة بإصدارات سامسونج السابقة من السلسلة.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تتبنى الإستراتيجية الجديدة في التصميم لتحاكي لغة التصميم التي قدمت في Honor Magic Vs المميز بأبعاد 21.3:9، وهاتف vivo X Fold 2 المميز بأبعاد 21:9، وأيضاً هاتف Pixel Fold المميز بأبعاد 17.4:9.

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