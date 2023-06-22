تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تطبيق الواتس اب يعالج مشكلة شريط التنقل في الجزء السفلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق إصدار تجريبي جديد من تطبيق WhatsApp في منصة جوجل بلاي اليوم بمعالجة لمشكلة شريط التنقل في الجزء السفلي، مع بعض المميزات الجديدة.

إصدار تجريبي جديد من تطبيق WhatsApp يتوفر الآن في منصة جوجل بلاي بنموذج رقم 2.23.13.9 مع بعض المميزات المطلوبة من المستخدمين.

ويعالج هذا الإصدار مشكلة رصدت في تحديث 2.23.10.6 السابق، الذي جاء بتصميم جديد للواجهة مع شريط للتنقل في الجزء السفلي والذي يهدف لدعم المستخدمين بتجربة سلسة للتبديل بين علامات التبويب.

ولقد أدت ميزة شريط التنقل إلى تسجيل العديد من الشكاوى من المستخدمين، حيث قامت هذه الميزة بإلغاء ميزة التنقل السريع التي إعتاد عليها المستخدمين، ولقد إستجاب مطوري التطبيق لهذه الشكاوى بالفعل بإعادة ميزة التبديل السريع من خلال إصدار تجريبي جديد.

كما يأتي الإصدار التجريبي الجديد من تطبيق الواتس اب بتحسينات في التصميم تحقق رؤية الشركة في تطوير تصميم “Material Design 3”.

أيضاً يقدم تحديث WhatsApp تصميم جديد للمفاتيح العائمة، مع إرشادات جديدة، وقوائم مميزة بتصميم دائري لتحسين التجربة المرئية لواجهة التطبيق.

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