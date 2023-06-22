تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد خطط سامسونج لإطلاق Galaxy M34 5G قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إعلان تشويقي جديد اليوم على موقع أمازون أكد على خطط الشركة لإطلاق Galaxy M34 5G المتوسط قريباً.

تقدم العملاق الكوري قريباً إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy M المتوسطة للأسواق، ولقد انطلقت صفحة الهاتف الرسمية على أمازون مع إعلانات ترويجية تكشف عن بعض ملامح تصميم هذا الإصدار.

وتؤكد الإعلانات التي نشرت على أمازون على أن هاتف Galaxy M34 5G يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر التشغيل الرئيسي.

كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Galaxy M34 5G يأتي بنفس المواصفات المميزة لهاتف Galaxy A34، لذا من المتوقع أن يتميز M34 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش وجودة عرض FHD+ مع معدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المتوقع أن يدعم معالج Dimensity 1080 الإصدار المرتقب، كما يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy M34 5G يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

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