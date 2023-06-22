تكنولوجيا: شاشة الغطاء في هاتف Galaxy Z Flip5 تدعم عرض خرائط جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح تصميم ومميزات الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، وتوضح أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول Galaxy Z Flip5.

ينطلق هاتف Galaxy Z Flip5 قريباً بترقية رئيسية في حجم شاشة الغطاء الخارجي التي تتميز بحجم 3.4 إنش بدقة 720 في 748 بيكسل، وهي ترقية لإصدار العام الماضي Z Flip4 الذي تميز بحجم شاشة خارجية 1.9 إنش بدقة عرض 512 في 260 بيكسل.

وتتوسع سامسونج في تعزيز كفاءة الشاشة الخارجية في هاتف Z Flip5 المرتقب التي تتخطى عرض الأدوات الرئيسية لتدعم المستخدم أيضاً في تشغيل التطبيقات.

أيضاً توضح التسريبات الجديدة تعاون كلٍ من سامسونج وجوجل بشكل مباشر لتحسين تجربة المستخدم في تشغيل تطبيق Google Maps على شاشة الغطاء الخارجي في هاتف Z Flip5 المرتقب.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على دعم تشغيل تطبيق خرائط جوجل على شاشة الغطاء الخارجي عند غلق الهاتف، أيضاً لم توضح التسريبات كيفية معالجة تشغيل الخرائط في Galaxy Z Flip5 مع التصميم المميز لشاشة الغطاء الخارجي الذي يحاكي تصميم المجلد.

يذكر أن تشغيل التطبيقات لن يقتصر على تطبيق الخرائط فقط من جوجل، حيث من المقرر أن تدعم الشاشة تشغيل تطبيقات اليوتيوب والرسائل أيضاً من بين تطبيقات أخرى.

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