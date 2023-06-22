شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة Xbox Game Pass و Series X تشهد ارتفاعًا في الأسعار.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد اشتراكات Xbox Game Pass حول العالم ارتفاعًا في الأسعار، بدءًا من الشهر المقبل، وفقًا لـ The Verge، ستكون أسعار Microsoft الجديدة مرئية للقادمين الجدد، بدءًا من 6 يوليو، على الرغم من أنك إذا كنت مشتركًا بالفعل على أساس سنوي ، فلن تسري التغييرات حتى تنتهي العضوية، في الهند، ارتفعت أسعار Game Pass Ultimate من روبية،499 روبية، 549 ، فيما تصفه الشركة بأنه تعديل "لتعكس الظروف التنافسية في كل سوق".

لا يذكر التقرير أي تغييرات في أسعار PC Game Pass، مما يعني أنه من المحتمل أن يحتفظ بـ Rs 349 سعر الشهر، بينما في معظم المناطق، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يمر فيها Xbox Game Pass بأي تغييرات في الأسعار ، فقد شهدت الهند بالفعل انخفاضًا كبيرًا في أوائل العام الماضي في جميع خططها، مرة أخرى في أبريل، تم توفير رموز عضوية Game Pass أخيرًا في متاجر التجزئة، كأكواد رقمية متاحة للشراء من Amazon India، هذه الرموز أرخص قليلاً عند مقارنتها بالشراء من موقع Microsoft الرسمي حيث لا يتم فرض ضرائب إضافية.

قال كاري بيريز ، رئيس الاتصالات في Xbox، في بيان مُعد إلى The Verge: "لقد حافظنا على أسعارنا لوحدات التحكم لسنوات عديدة وقمنا بتعديل الأسعار لتعكس الظروف التنافسية في كل سوق"، وفقاً لموقع gadgets360.

اعتبارًا من 1 أغسطس، سترتفع أسعار Xbox Series X في معظم البلدان، إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وتشيلي والبرازيل وكولومبيا - لتتناسب مع ارتفاع الأسعار الذي جلبته Sony إلى وحدات تحكم PS5 الخاصة بها العام الماضي.

في معظم الأسواق الأوروبية، ستكلف وحدة التحكم الحالية 549.99 يورو، بينما في المملكة المتحدة ، سيتم إدراجها بسعر 479.99 جنيهًا إسترلينيًا، في كندا، ستكلف وحدة التحكم الآن 649.99 دولارًا (وفي أستراليا، سيتم إدراجها بسعر 799.99 دولارًا.