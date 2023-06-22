علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شرائح TSMC بدقة تصنيع 2 نانومتر تعزز سرعة وكفاءة الهواتف الذكية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة TSMC لبدء الإنتاج التجريبي للشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الشرائح تأتي بآداء أسرع وكفاءة أعلى للهواتف الذكية.

تستعد شركة TSMC قريباً لطرح الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر والتي تنطلق للمرة الأولى في أجهزة ابل، ولقد بدأت الشركة بالفعل في العمل على تطوير الجيل الجديد من الشرائح التي ترتكز على عملية تصنيع 2 نانومتر.

وتهدف الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر إلى دفع آداء أسرع للهواتف الذكية مع حجم أصغر للرقاقة وإستهلاك أقل للطاقة.

ولقد إرسلت TSMC بالفعل 1000 موظف للعمل على عملية البحث والتطوير الخاصة بالشرائح المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر في منشأة الشركة الصناعية في تايوان، على أن تبدأ الشركة الإنتاج الضخم للرقاقة في 2025.

وتؤكد التقارير الأخيرة على أن عملية التصنيع الجديدة ستتفوق على دقة تصنيع 3 نانومتر بشكل كبير، بشكل خاص في الآداء وإستهلاك الطاقة، ومن المتوقع أن تجلب الرقاقات الجديدة تحسينات في السرعة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، بينما ستعمل على تحسين إستهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%.

يذكر أن التقارير تؤكد على أن ابل وNvidia هم أولى الشركات التي تستخدم الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 2 نانومتر لتعزيز آداء الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأيضاً أجهزة الحاسب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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