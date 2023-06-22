تكنولوجيا: Micron تعلن رسمياً عن تقنية سعة تخزين UFS 4.0 بسرعة مضاعفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Micron بشكل رسمي عن تقنية سعة التخزين UFS 4.0 التي تنطلق بسرعة مضاعفة عن الجيل السابق من سعة التخزين.

أكدت Micron على بدء شحن النماذج الأولية من سعة تخزين UFS 4.0 للشركات المصنعة للهواتف الذكية في الأسواق العالمية لبدء إختبار التقنية الجديدة.

ومن المقرر أن تقدم Micron سعة تخزين UFS 4.0 بإختيارات بين سعة 256 و512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت.

كما أكدت Micron على خططها لبدء الإنتاج الضخم لسعة التخزين الجديدة في النصف الثاني من 2023، لذا من المتوقع أن تصل تقنية Micron UFS 4.0 للهواتف الذكية بعد فترة.

وترتكز Micron UFS 4.0 على عدد 232 طبقة فلاش TLC، مع معمارية تتضمن 6 مستويات NAND لدعم آداء أعلى في قراءة وكتابة البيانات، حيث يأتي النطاق الترددي للكتابة في السعة الجديدة بمساحة تخزين أعلى بنسبة 100% وللكتابة بنسبة 75% مقارنة بالجيل السابق.

أيضاً توفر UFS 4.0 سرعة قراءة بيانات 4300 ميجابت في الثانية وسرعات كتابة متتابعة تصل إلى 4000 ميجابت في الثانية، كما تدعم الرقاقة كفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة بنسبة 25% بإستجابة سريعة للكتابة بنسبة 10%.

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