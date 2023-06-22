شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح إرسال أول إشارة 4G LTE من الفضاء للهواتف الذكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة AST SpaceMobile في تكساس، عن نجاحها في إرسال إشارة 4G LTE من الفضاء التقطتها "الهواتف الذكية اليومية الجاهزة"، حسبما أعلنت الشركة، وسيحاول القمر الصناعي AST المستخدم، المسمى BlueWalker 3 (BW3) ، اتصال 5G في اختباره الرئيسي التالي وتقول الشركة إن اختبارها الأخير كان "الأول من نوعه في العالم".

وتم إجراء الاختبار في هاواي على طيف AT & T باستخدام تقنية Nokia RAN ، ووصلت الإشارة، التي تم بثها من قمر AST في مدار أرضي منخفض، إلى سرعات تصل إلى 10.3 ميجابت في الثانية، وهذا سريع بما يكفي لبعض مقاطع الفيديو، والاستخدام العام للإنترنت، واستخدام الهاتف الخلوي المعتاد، وفقا لتقرير theverge.

وجاء اختبار AST في أعقاب اختبار أبريل الأخير من قبل نفس الشركة، حيث تمكنت من توجيه مكالمة صوتية بين Samsung Galaxy S22 في تكساس إلى iPhone في اليابان عبر الأقمار الصناعية.

وتعمل شركة AST SpaceMobile على هذا المشروع منذ بضع سنوات حتى الآن، وهي ليست الوحيدة التي تتطلع إلى إرسال البيانات من الفضاء - وتمكنت Lynk Global من إرسال رسائل نصية عبر الأقمار الصناعية في عام 2020، وسيقوم مشروع Kuiper الخاص بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية من أمازون بإرسالها ما يصل إلى 83 قمرا صناعيا في مدار أرضي منخفض ابتداء من عام 2024، تعمل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على وضع أطر عمل قانونية حتى تتمكن الشركات من البدء في تقديم خدمة خلوية قائمة على الفضاء.

BW3 عبارة عن مجموعة اتصالات تجارية ضخمة تبلغ مساحتها 693 قدمًا مربعة - بحجم مرآب يتسع لسيارتين أو ثلاث سيارات - وهي الأكبر على الإطلاق في مدار أرضي منخفض، وفقًا لإصدار AST، وهي تعمل باستخدام نفس معيار 3GPP الموجود في شبكات الخلايا الأرضية.

ويعد الإنجاز "خطوة مهمة نحو هدف AST SpaceMobile المتمثل في تقديم خدمات النطاق العريض إلى أجزاء من العالم حيث التغطية الخلوية إما غير موثوقة أو ببساطة غير موجودة اليوم"، وفقًا لرئيس مجلس إدارة AST ومديرها التنفيذي، Abel Avellan ، الذي قال إن هذا سيسمح للمستخدمين لإرسال رسائل نصية ومكالمات وتصفح الإنترنت وتنزيل الملفات وحتى بث الفيديو باستخدام إشارة تبث من الفضاء.