شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح إرسال أول إشارة 4G LTE من الفضاء للهواتف الذكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتم إجراء الاختبار في هاواي على طيف AT & T باستخدام تقنية Nokia RAN ، ووصلت الإشارة، التي تم بثها من قمر AST في مدار أرضي منخفض، إلى سرعات تصل إلى 10.3 ميجابت في الثانية، وهذا سريع بما يكفي لبعض مقاطع الفيديو، والاستخدام العام للإنترنت، واستخدام الهاتف الخلوي المعتاد، وفقا لتقرير theverge.
وجاء اختبار AST في أعقاب اختبار أبريل الأخير من قبل نفس الشركة، حيث تمكنت من توجيه مكالمة صوتية بين Samsung Galaxy S22 في تكساس إلى iPhone في اليابان عبر الأقمار الصناعية.
BW3 عبارة عن مجموعة اتصالات تجارية ضخمة تبلغ مساحتها 693 قدمًا مربعة - بحجم مرآب يتسع لسيارتين أو ثلاث سيارات - وهي الأكبر على الإطلاق في مدار أرضي منخفض، وفقًا لإصدار AST، وهي تعمل باستخدام نفس معيار 3GPP الموجود في شبكات الخلايا الأرضية.
ويعد الإنجاز "خطوة مهمة نحو هدف AST SpaceMobile المتمثل في تقديم خدمات النطاق العريض إلى أجزاء من العالم حيث التغطية الخلوية إما غير موثوقة أو ببساطة غير موجودة اليوم"، وفقًا لرئيس مجلس إدارة AST ومديرها التنفيذي، Abel Avellan ، الذي قال إن هذا سيسمح للمستخدمين لإرسال رسائل نصية ومكالمات وتصفح الإنترنت وتنزيل الملفات وحتى بث الفيديو باستخدام إشارة تبث من الفضاء.
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