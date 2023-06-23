تكنولوجيا: Amazfit تطلق ساعات Cheetah وCheetah Pro الذكية للرياضيين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Amazfit عن ساعات Cheetah وCheetah Pro الذكية بتصميم ومواصفات تستهدف دعم الرياضيين من العدائين بشكل خاص.

ساعة Amazfit Cheetah Pro الذكية

تتميز ساعة Cheetah Pro الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.45 إنش، ودقة عرض 480 في 480 بيكسل، كما تدعم الشاشة خاصية Always-On.

أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass 3، وتدعم سطوع 1000 nit لدعم المستخدم بعرض واضح للمعلومات في ساعات النهار، كما تأتي الساعة الذكية بأكثر من 100 وجه.

ولقد صمم إطار ساعة Amazfit Cheetah Pro الخارجي من سبائك التيتانيوم، بينما يأتي الإطار الأوسط بتصميم من البوليمر المقوى بالألياف لدعم الساعة الذكية بتصميم نهائي خفيف.

وتتميز Cheetah Pro بسوارة معصم من النايلون لدعم إمتصاص العرق بعرض 22 مم وطول قابل للتعديل من 150 إلى 220 مم.

أيضاً تتميز الساعة الذكية بزر يدعم الإستجابة السريعة، مع زر تاج في الإطار الأيمن للساعة الذكية، لدعم التحكم في الساعة الذكية بسلاسة أكبر أثناء الأنشطة الرياضية.

كما يدعم الساعة تطبيق Zepp Coach الذي يقدم للمستخدمين ميزة تخصيص هدف المطلوب تحقيقه عند بدء رياضة الركض، مع إمكانية تعديل الهدف من أسبوع لأخر، مع دعم المستخدم بالإرشادات، كما يأتي التطبيق في بعض الأسواق بميزة روبوت الدردشة chatbot بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وتدعم ساعة Cheetah Pro مميزات خاصة للعدائين مثل “Virtual Pacer” الذي يدعم تحديد الهدف بتقنية الذكاء الإصطناعي، ومع الإستمرار في نشاط الركض تعمل ميزة “Race Achievement Prediction” على تحديد مستوى المستخدم في السباق.

كما يعمل نمط “Track Run”على عرض بيانات المسافة والوقت وأيضاً السرعة التي يستغرقها المستخدم في السباق، أيضاً تدعم خوارزمية Cheetah Pro تصحيح مسار المستخدم والمسافة للتأكد من صحة بيانات الآداء.

ولقد أكدت Amazfit على دعم الساعة الذكية بتقنية MaxTrack GPS التي تستهدف أيضاً دعم العدائيين، والتي ترتكز على نطاق ترددي مزدوج لتقنية GPS حيث تدعم شبكات L1 وL5 لإلتقاط إشارات الأقمار الإصطناعية بنسبة 100%، مع تفادي تداخل الإشارات مع الأبنية والأشجار المرتفعة في مسار المستخدم.

كما تدعم Cheetah Pro عدد 6 من أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الإصطناعية، وتدعم الساعة الذكية مميزات متابعة صحة المستخدم والأنشطة الرياضية الأخرى، وأيضاً متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، ورصد معدل ضربات القلب.

ويمكن للساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 150 نشاط رياضي، وتدعم رصد نشاط المستخدم بشكل تلقائي في 25 رياضة.

أيضاً تدعم الساعة الذكية تشغيل الموسيقى، وتدعم مساعد Alexa خارج نطاق الإنترنت، وإجراء المكالمات عبر البلوتوث، وتضم ميكروفون ومكبر صوتي، وتدعم واجهة Zepp OS 2.0، وتقنية البلوتوث 5.3.

وتضم Amazfit Cheetah Pro بطارية بقدرة 440 mAh التي تستغرق ساعتين للشحن الكامل، وتستمر بعمر شحن يصل إلى 14 يوم في الإستخدام العادي، أو 7 أيام للإستخدام المكثف، وتتميز الساعة الذكية بمقاومة الماء 5 ATM، وتأتي بوزن 43 جرام.

ساعة Amazfit Cheetah

تتوفر ساعة Amazfit Cheetah الذكية باثنان من النماذج، على أن يتميز أحد النموذجين بتصميم مربع ويأتي النموذج الأخر بتصميم دائري.

ويأتي النموذج الدائري من ساعة Amazfit Cheetah بمواصفات تحاكي إصدار Pro بإختلاف حجم الشاشة وبعض المواصفات، حيث تتميز بحجم 1.39 إنش ودقة عرض بدقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما صمم إطار الساعة من البوليمر المقوى بالألياف.

أيضاً تتميز سوارة المعصم بتصميم من السيليكون السائل، وتأتي الساعة الذكية بوزن 47 جرام، من جانب أخر تفتقر الساعة الذكية لبعض المميزات مثل الميكروفون، والمكبر الصوتي، لذا لا تدعم أيضاً المكالمات عبر البلوتوث، كما تفتقر إلى ميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi.

وتتوفر Amazfit Cheetah باللون الرمادي بسعر 230 دولار أو 210 يورو، بينما تتوفر Cheetah Pro باللون الأسود بسعر 300 دولار أو 273 يورو.

المصدر

اعلان





