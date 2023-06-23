شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجهز العلامة التجارية الجديدة "Chromebook X" قبل نهاية العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون Google على وشك إطلاق مبادرة جديدة للعلامة التجارية لأجهزة Chromebook يطلق عليها اسم "Chromebook X" ، وفقًا لتقرير جديد من 9to5Google .

وجمع المنشور العديد من التزامات التعليمات البرمجية التي تشير إلى الاسم الجديد، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام العلامة التجارية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تفي بمتطلبات مواصفات معينة وتسمح لها بتقديم ميزات حصرية، ويخبر أحد المصادر 9to5Google أن أول أجهزة كمبيوتر Chromebook X المحمولة يمكن إطلاقها قبل نهاية العام.

على الرغم من أن نظام التشغيل ChromeOS معروف بأنه يعمل على أجهزة كمبيوتر محمولة ميسورة التكلفة مستخدمة في أماكن مثل المدارس، إلا أنه على مر السنين التقط بعض الميزات المتطورة مثل دعم تطبيقات الإنتاجية مثل LumaFusion والقدرة على تشغيل برامج Linux .

وتتكهن 9to5Google بأن العلامة التجارية لـ Chromebook X يمكن أن تكون طريقة Google لمساعدة المشترين على التمييز بين كمبيوتر محمول أساسي يناسب تصفح الويب الأساسي والعمل المكتبي وجهاز أكثر جاذبية ، مثل جهاز HP Dragonfly Pro Chromebook الأخير .

ويمكن تصنيف أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook X على هذا النحو على هيكلها وتتميز برسوم متحركة فريدة للتمهيد، وداخليًا قد يُطلب منهم الشحن بكمية معينة من ذاكرة الوصول العشوائى وكاميرا وشاشة تتوافق مع مواصفات Google.

وقد تكون الأجهزة التي تحتوي على وحدات معالجة مركزية معينة من Intel و AMD مؤهلة للحصول على علامة Chromebook X التجارية، مع تضمين شرائح Intel N-series التي تقود 9to5Google إلى استنتاج أن أجهزة Chromebook X قد تكون متاحة مقابل أقل من 350 دولارًا إلى 500 دولار.

على جانب الأجهزة، تحمل هذه الأنواع من المتطلبات بعض أوجه التشابه مع معيار Evo من Intel ، ولكن نظرًا لأن Google تدير نظام التشغيل بالكامل فهناك تلميحات إلى أن أجهزة Chromebook X قد تأتي مع ميزات برامج حصرية.

ورصدت 9to5Google التزامات برمجية تقترح ميزات مثل الخلفيات التي يمكن أن تتغير تدريجيًا على مدار اليوم، والتعليقات التوضيحية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لمكالمات الفيديو، وقد يكون تأثير التعتيم الرأسي المدمج حصريًا لأجهزة Chromebook X.

وقامت Google سابقًا بتعيين بعض أجهزة Chromebook على أنها "Plus" أو "Premium" للسماح للعملاء بمعرفة أنها توفر مساحة تخزين أكبر وأداء أسرع وتعدد مهام أفضل، ولكن حتى كتابة هذه السطور، يبدو أن العلامة التجارية اختفت من دليل أجهزة Google في الولايات المتحدة على الرغم من أنها لا تزال موجودة على موقع Google في المملكة المتحدة، إلا أن التغيير يشير إلى أن الشركة تفسح المجال لعلامة تجارية جديدة.