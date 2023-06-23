شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا ترفع من زيادة أداء سماعات الرأس Quest 2 وPro.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج عن سماعات الرأس Meta Quest 3 VR في بداية هذا الشهر، والتي من المفترض أن توفر إمكانات محسّنة لأولئك الذين يرغبون في ترقية Quest 2 الخاص بهم، ووعدت Meta بأن التحديث المستقبلي سيعزز أداء Quest 2 (و Quest Pro) وسيحافظ على دعم الأجهزة لفترة أطول.

وتقوم Meta الآن بطرح هذه التغييرات في تحديث v55، ستحصل لعبة Quest 2 على زيادة في سرعة GPU بنسبة 19% بينما سيحصل أصحاب Quest Pro على قفزة بنسبة 11%، وكل من سماعات الرأس VR تحصل أيضًا على زيادات في الأداء تصل إلى 26 % في طاقة وحدة المعالجة المركزية أيضًا ، وفقًا لـ Meta.



سماعة ميتا

ويجب أن تمنح ترقيات الأداء المستخدمين أداءً أكثر سلاسة للعبة بشكل عام وواجهة مستخدم أكثر استجابة للنظام، كما يقول ميتا، وتضيف الشركة أيضًا مقياس الدقة الديناميكي الذي يتيح للتطبيقات الاستفادة من كثافة بكسل أكثر بمعدلات إطارات ثابتة.

وسيتمكن المطورون أيضًا من تحديث ألعابهم وتطبيقاتهم للاستفادة من مكاسب الأداء، كما يتضمن منشور مدونة Meta عينة فيديو لـ The Walking Dead: Saints and Sinners يتمتعون بدقة أعلى بفضل تحديثات أداء سماعات الرأس.

كما يحتوي تحديث v55 أيضًا على بعض تجارب البرامج الجديدة. تضم علامة التبويب Explore الآن محتوى وسائط Meta، بما في ذلك مقاطع الفيديو القصيرة والمحتوى من حسابات Facebook و Instagram الخاصة بك ، وكما تم اختباره مسبقًا ، Reels. لدى Meta Horizon Worlds أيضًا أماكن جديدة لاستكشافها ، جنبًا إلى جنب مع ملابس Avatar الرقمية الجديدة. يتم طرح جزء الاستكشاف الجديد من التحديث "تدريجيًا" للمستخدمين الآن.

وفي الإصدار 54 من برنامج Meta Quest ، قدمت الشركة إشعارات من تطبيقات غير VR ، بما في ذلك تلك من Messenger. الآن في الإصدار 55، تضيف Meta تطبيق Messenger مستقل في VR حتى تتمكن من التواصل مع الأصدقاء دون الحاجة إلى نزع سماعة الرأس وسحب هاتفك الذكي.

وأخيرًا، يحصل متصفح Meta Quest Browser على دعم إيماءات اللمس المتعدد الذي يتيح لك التكبير والتصغير والتفاعل مع العناصر ليس فقط مع وحدات التحكم باللمس ولكن أيضًا بإيماءات اليد فقط. إنه يشبه تذوق أدوات التحكم اليدوية المتوفرة في سماعة رأس أخرى قادمة.