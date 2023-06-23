شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوسع نطاق ميزة العرض المتعدد للبرامج المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام YouTube TV بتوسيع نطاق ميزة العرض المتعدد بحيث يمكن حتى لعشاق البرامج الأخرى غير الرياضيين الاستمتاع بها، وعندما تم إطلاق الخدمة متعددة العروض، يمكن أن تظهر ما يصل إلى أربعة تدفقات رياضية على الشاشة في وقت واحد، ولكن سيتمكن المستخدمون الآن من الاختيار من بين التدفقات التي تحتوي على الأخبار وأخبار الأعمال ومحتوى الطقس، بالإضافة إلى التدفقات الرياضية

وسيظل المشاهدون مضطرين للاختيار من بين مقاطع الفيديو المحددة مسبقًا ولا يمكنهم اختيار أي بث يرغبون في مشاهدته في طريقة عرض متعددة، ولكن على الأقل لديهم الآن المزيد من الخيارات ولا يتعين عليهم الالتزام بضبط جميع الشاشات الأربعة على الأحداث الرياضية، وفقا لتقرير engadget.

وبدأت الخدمة لأول مرة في العرض المتعدد في مارس مع التركيز على الرياضة ، في الوقت المناسب تمامًا لـ March Madness من NCAA. Multiview مدعوم على جميع أجهزة التلفزيون الذكية ومشغلات الوسائط التي يمكنها تشغيل YouTube TV ، لأن المعالجة تتم على خوادم الخدمة، بينما يمكن للمشاهدين مراقبة جميع التدفقات الأربعة في وقت واحد ، يمكنهم الانتقال إلى عرض ملء الشاشة لكل منها وتبديل الصوت والشرح إلى أي حدث يريدون التركيز عليه في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى توسيع ذخيرة العروض المتعددة، يضيف YouTube TV أيضًا قنوات رياضية باللغة الإسبانية إلى خيارات البث المحددة مسبقًا للأعضاء الذين لديهم خطة Spanish أو Spanish Plus، قد لا يتمكن بعض الأعضاء من الوصول إلى خيارات العروض المتعددة الموسعة حتى الآن، لكنهم سيحدثون قريبًا بما يكفي - يقول YouTube TV إنه يطرح هذه التحديثات تدريجيًا لجميع المستخدمين خلال الصيف.