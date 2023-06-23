شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوسع نطاق ميزة العرض المتعدد للبرامج المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر
وسيظل المشاهدون مضطرين للاختيار من بين مقاطع الفيديو المحددة مسبقًا ولا يمكنهم اختيار أي بث يرغبون في مشاهدته في طريقة عرض متعددة، ولكن على الأقل لديهم الآن المزيد من الخيارات ولا يتعين عليهم الالتزام بضبط جميع الشاشات الأربعة على الأحداث الرياضية، وفقا لتقرير engadget.
بالإضافة إلى توسيع ذخيرة العروض المتعددة، يضيف YouTube TV أيضًا قنوات رياضية باللغة الإسبانية إلى خيارات البث المحددة مسبقًا للأعضاء الذين لديهم خطة Spanish أو Spanish Plus، قد لا يتمكن بعض الأعضاء من الوصول إلى خيارات العروض المتعددة الموسعة حتى الآن، لكنهم سيحدثون قريبًا بما يكفي - يقول YouTube TV إنه يطرح هذه التحديثات تدريجيًا لجميع المستخدمين خلال الصيف.
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