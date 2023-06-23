شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتهم مايكروسوفت باتباع ممارسات "غير عادلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أعمال الحوسبة السحابية من الأعمال التنافسية إلى حد ما مع شركات ذات ثقل كبير مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل وأوراكل تتنافس على المركز الأول، لكن يبدو أن جوجل غير راضية عن اثنين من منافسيها الكبار.

وفقًا لتقرير صادر عن CNBC، فقد كتبت جوجل خطاب شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن مايكروسوفت تستخدم مصطلحات غير عادلة، زعمت جوجل أنه من أجل قفل العملاء، استخدمت مايكروسوفت شروط ترخيص غير عادلة للحصول على مزيد من التحكم في سوق الحوسبة السحابية.

جادلت جوجل في الرسالة بأن منتجات مايكروسوفت أوفيس وWindows Server تجعل من الصعب للغاية على العملاء استخدام Azure cloud فقط.

قالت جوجل إن مايكروسوفت لديها قيود ترخيص، مما يجعل من الصعب على العملاء استكشاف خيارات برامج المؤسسة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك قالت جوجل إن مايكروسوفت قد شهدت الكثير من الهجمات الإلكترونية على المنتجات والخدمات مع وجود سيطرة كبيرة لـ مايكروسوفت، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر الأمن القومي والأمن السيبراني، كذلك استهدفت جوجل أيضًا شركة أوراكل.

قالت جوجل: "في ظل الاتفاقيات المعقدة للغاية التي تسعى إلى حبس العملاء في أنظمتهم البيئية"، فإن شركات مثل مايكروسوفت وأوراكل "لا تجبر العملاء فقط على نموذج سحابي مترابط، ولكن أيضًا تحد من الخيارات، وتزيد التكاليف للعملاء، وتعطل النمو و أنظمة بيئية رقمية مزدهرة في الولايات المتحدة وحول العالم "، وفقًا لتقرير CNBC.

وتم اتهام جوجل باتباع نفس الممارسات غير العادلة من قبل العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، في عام 2020، اتهمت الإدارة الأمريكية شركة جوجل باستخدام احتكارها لإحباط المنافسة من خلال وجود اتفاقيات إقصائية سارية.