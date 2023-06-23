شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيبك جيمز تعلن إتاحة تطبيق يحول الكائنات الواقعية إلى نماذج ثلاثية الأبعاد على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إيبك جيمز مطور أن تطبيق RealityScan متاح الآن لمستخدمي أندرويد، حيث يمكن لهذا التطبيق المجاني للتنزيل التصويري إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للكائنات فقط باستخدام صور متعددة لها مأخوذة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

كان التطبيق الذي يعمل بمحرك Unreal حصريًا لمستخدمي آيفون منذ ديسمبر 2022.

يسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بتصدير هذه النماذج ثلاثية الأبعاد إلى Sketchfab لمشاركتها مع الآخرين.

يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل هذه النماذج للوصول إليها في تطبيقات أخرى مثل Unreal Engine أو Twinmotion.

سيكون RealityScan متاحًا لهواتف أندرويد والأجهزة اللوحية التي تدعم ARCore وتعمل بنظام أندرويد 7 (مستوى API 24) أو أعلى.

وفي الوقت نفسه يحتاج مستخدمو آيفون وآيباد إلى أجهزتهم لتشغيل iOS 16 أو أعلى للوصول إلى التطبيق.

وأشارت الشركة إلى أن آخر تحديث لتطبيق RealityScan يوفر أيضًا "واجهة مستخدم مبسطة ومهام سير عمل أكثر سهولة".

يدعم هذا الإصدار من التطبيق سير عمل جديد قائم على الخطوات يأخذ المستخدمين خلال عملية المسح.

يمكن للمستخدمين أيضًا الرجوع للخلف من خلال الخطوات إذا كانوا بحاجة إلى إجراء تغييرات.

سيمكن تطبيق RealityScan المستخدمين أيضًا من العثور بسهولة على الصور غير المتصلة وحذفها من مكتبة المشروع.

يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة صور جديدة لتحل محل الصور غير المطلوبة.

يتضمن الإصدار الأخير أيضًا أداة عارض Sketchfab مضمنة تساعد المستخدمين على فتح معاينة للنموذج النهائي (كما سيظهر في Sketchfab) مباشرة من مكتبة المشروع.

بصرف النظر عن هذا يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة وتحرير اسم ووصف للمشروع والذي سيتم مزامنته تلقائيًا مع Sketchfab.





كيف سيعمل RealityScan مع Sketchfab؟

ذكرت "إيبك " في منشور مدونة، أنه يمكن للمستخدمين تصدير نماذجهم ثلاثية الأبعاد إلى Sketchfab مجانًا.

ومع ذلك فإن عدد النماذج التي يمكن للمستخدمين تحميلها إلى حساب Sketchfab الخاص بهم شهريًا سيعتمد على خطة Sketchfab الخاصة بهم.

تلاحظ الشركة أيضًا أنه سيتم ترقية المستخدمين تلقائيًا إلى Sketchfab Pro مجانًا لمدة عام واحد عند التحميل الأول.

زعمت إيبك أيضًا أن تطبيق RealityScan على نظام التشغيل iOS شهد أكثر من 200000 عملية تنزيل بعد أن تم طرحه لمستخدمي iPhone في عام 2022.

وأضافت الشركة أنه منذ ذلك الحين تم إنشاء آلاف النماذج من قبل المجتمع وتحميلها إلى Sketchfab.