شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. يواجه مستخدمو آيفون مشكلة معاينة رابط تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يحاول المستخدمون مشاركة رابط منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على نظام أساسي للمراسلة، فإنه ينشئ تلقائيًا معاينة الارتباط في معظم الحالات، تلخص هذه المعاينات محتوى وجهة الرابط بالعنوان والوصف والصورة المصغرة.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، تظهر معاينات رابط تويتر فارغة لبعض مستخدمي iMessage و Slack، يدعي التقرير أنه عندما تتم مشاركة رابط تويتر على منصات المراسلة هذه، فإنه لا يتم إنشاء معاينة تلقائيًا.

نحن في TOI-GadgetsNow تحققنا أيضًا من معاينات رابط تويتر على iMessage ولم يكن يعمل معنا أيضًا.





كيف تؤثر على المستخدمين؟

تؤثر هذه المشكلة على ميزة معاينة الوسائط الغنية من آبل المتوفرة على آي مسج لأجهزة آيفون وماك والأجهزة الأخرى.

في الحالات القياسية عندما يشارك مستخدمو آيفون رابط تويتر، تعرض المعاينة التغريدة دون الحاجة إلى النقر فوقها.

تعرض منصة الوسائط الاجتماعية أيضًا صورة مصغرة من التغريدة إذا كانت تتضمن مرفقات.

وفقًا للتقرير ، قد تكون هذه المشكلة بسبب انقطاع الاتصال بين خوادم تويتر وآبل بالنسبة لهذه المشكلة، تظهر روابط التغريدات عند مشاركتها على رابط تويتر بدون سياق في المعاينة.

قد يبدو الخطأ مثل أحدث ميزة Lockdown Mode من آبل والتي تقيد فتح الروابط في آي مسج، لكن معاينة رابط تويتر لا تبدو بهذه الخطورة.

يمكن للمستخدمين النقر على الرابط وسيعيد توجيههم إلى التغريدات المحددة، لذلك لا يبدو أن الروابط تتأثر بالمشكلة.

إذا لم يتمكن المستخدمون من رؤية المعاينة، فيمكنهم النقر على الرابط لفتح تويتر على الويب أو التطبيق لمعرفة ما تمت مشاركته معهم.

ومع ذلك تكون معاينات روابط تويتر مفيدة، خاصة للمستخدمين الذين يشاركون التغريدات ويعلقون عليها كثيرًا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه المشكلة للمستخدمين الذين يصلون إلى تويتر على أجهزة آيفون الخاصة بهم.

في عام 2022 تم حل مشكلة مماثلة في تويتر بسرعة، ولم يقر كل من تويتر وآبل بالمشكلة.