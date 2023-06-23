شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. حيلة لتجنب الدفع مقابل تخزين iCloud دون الحاجة إلى حذف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مستخدمة بتيك توك حيلة جيدة لتجنب الدفع مقابل تخزين iCloud دون حذف الصور أو رسائل البريد الإلكتروني المهمة، حيث تقدم أبل مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت فقط لمستخدمي iCloud، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بما يقدمه منافسهم Android عند 15 جيجابايت.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوفر العنصر الأساسي أربع خدمات، وسيتعين على مستخدمي Apple ملاءمة iCloud Backup و iCloud Drive و iCloud Mail و iCloud Photo Library في مساحة التخزين إذا كانوا يريدون تجنب دفع المزيد.

شاركت سارة أديكولا النصيحة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ونصحت متابعيها بتنزيل Amazon Photos: Photo & Video App.

قالت: "يمكنك الحصول على مساحة تخزين مجانية للصور والفيديو تبلغ 5 جيجا بايت من أمازون، وكل ما عليك فعله هو تنزيل Amazon Photos وتسجيل الدخول إلى حسابك.

يوفر التطبيق نفس سعة التخزين المجانية مثل أبل بسعة 5 جيجابايت، ويوفر التطبيق أيضًا مساحة تخزين مجانية على Google Drive للمستخدمين الرئيسيين.

كما أن أبل تقدم أربعة خيارات للتخزين مدفوعة وهو ما يحاول المستخدمين التحايل عليه في مقابل المزيد من المساحة المجانية.

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