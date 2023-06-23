شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسه تكشف عن نوع جديد من الكواكب يدور حول نجمتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبق فريقًا دوليًا من علماء الفلك تقنية قديمة لاكتشاف نوع جديد من الكواكب يدور حول نجمين، ما يُعرف باسم كوكب دائري.

ووجد الباحثون كوكبًا ثانيًا يدور حول نفس النجمين، وهو ثاني نظام دائري مؤكد متعدد الكواكب تم اكتشافه حتى الآن، ونُشرت الدراسة في 12 يونيو في مجلة Nature Astronomy.

تم إقصاء الكواكب الدائرية ذات مرة إلى الخيال العلمي فقط، ولكن بفضل البيانات التي تم جمعها من مهمة كبلر التابعة لوكالة ناسا، يعرف علماء الفلك الآن أن أنظمة النجوم المتعددة أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا، في حين أن العديد من الكواكب قد لا يكون لها كواكب خاصة بها، فإن نصف النجوم تقريبًا في السماء تتكون من تكوينات مزدوجة أو ثلاثية أو رباعية، والنصف الآخر عبارة عن نجوم مفردة مثل شمسنا، ولكن على الرغم من عددها، لا يفهم العلماء سوى القليل جدًا عن الكواكب التي تتشكل حول أنظمة نجمية متعددة.

قال ديفيد مارتن ، المؤلف المشارك للدراسة وزميل ساغان في علم الفلك في جامعة ولاية أوهايو: "عندما يدور كوكب حول نجمين ، قد يكون الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء لأن كلا نجميه يتحركان أيضًا عبر الفضاء". . "إذن كيف يمكننا اكتشاف الكواكب الخارجية لهذه النجوم ، والطريقة التي تتشكل بها ، كلها مختلفة تمامًا."

يُطلق على النظام المكتشف حديثًا اسم TOI-1338 / BEBOP-1 من أجل ثنائيات مسح الكشف عن الكواكب المصحوبة بالكواكب المدارية ، وقد بدأ الفريق في زيادة عدد الكواكب الدائرية المعروفة. حتى الآن ، هو ثاني نظام نجمي ثنائي معروف باستضافة كواكب متعددة تم تأكيده على الإطلاق. تم اكتشاف 12 نظامًا فقط من الكواكب الدائرية.

وكشفت الدراسة في جوهر اكتشافهم عن وجود عملاق غازي ضخم له فترة مدارية حول النجمين تبلغ 215 يومًا.

قال مارتن إن ما يجعل اكتشافهم مميزًا هو كيفية تحديد موقع الكوكب. من بين أكثر من 5000 عالم اكتشفه علماء الفلك منذ اكتشاف أول كوكب خارجي في عام 1995 ، تم تعقب معظمها باستخدام تقنية تسمى طريقة العبور. تعتبر الطريقة الأكثر فاعلية لإثبات وجود عوالم أخرى على نطاق واسع ، وتسمح هذه الطريقة لعلماء الفلك باكتشاف كوكب بشكل غير مباشر عن طريق قياس انخفاض سطوع الضوء عندما يتقاطع كوكب بين نجم ومراقب على الأرض.

ومع ذلك ، في هذه الدراسة ، قام الباحثون بتفصيل أول اكتشاف على الإطلاق لكوكب دائري معروف فقط باستخدام الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدام طريقة السرعات الشعاعية ، وهو نهج يعتمد على قياس الانزياحات الثقالية التي تمارسها الكواكب على نجومها المضيفة بمرور الوقت. إنها نفس الطريقة المستخدمة للعثور على كوكب خارج المجموعة الشمسية لعام 1995 ، والمعروف الآن باسم Dimidium.

قال مارتن: "بينما كان الناس سابقًا قادرين على العثور على كواكب حول نجوم مفردة باستخدام سرعات شعاعية بسهولة كبيرة ، لم يتم استخدام هذه التقنية بنجاح للبحث عن الثنائيات".

ويرجع السبب في ذلك إلى أن السرعات الشعاعية ، على الرغم من نجاحها في اكتشاف الكواكب حول النجوم الفردية ، قد كافحت تاريخيًا للعثور على كواكب في ثنائيات حيث توجد مجموعات متعددة من الأطياف النجمية، ومع ذلك ، من خلال استهداف الثنائيات حيث يكون أحد النجمات أكثر إشراقًا من الآخر ، ويمكن لبرنامج BEBOP قريبًا المساعدة في العثور على المزيد ، كما قال مارتن.

أظهرت الأبحاث السابقة أنه يمكن استخدام السرعات الشعاعية لتحديد موقع نظام كوكبي كان علماء الفلك على دراية بالفعل بـ Kepler-16، ولكن هذه الدراسة تقدمت في هذا العمل من خلال اكتشاف كوكب جديد تمامًا.

يمكن أن يبشر هذا الاكتشاف بالخير أيضًا للعلماء المكرسين للبحث عن الحياة على الكواكب الأخرى، وفقًا للدراسة ، فإن الكوكب الداخلي الموجود بالفعل في هذا النظام الثنائي سيكون مرشحًا رئيسيًا لدراسة الغلاف الجوي بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، حيث تبحث خصائص الغلاف الجوي عن دليل على النشاط البيولوجي وتقيم احتمالية وجود كوكب له ظروف مواتية للحياة كما يعرفها البشر على الأرض.

قال مارتن إنه إذا اختارت ناسا توجيه نظر ويب نحو الكوكب في هذه الدراسة، فسيكون هذا أول نظام من نوعه قابل للتحقيق في الغلاف الجوي، وقال: "إذا أردنا كشف النقاب عن الألغاز والتعقيدات وراء الكواكب الدائرية ، فإن اكتشافنا يوفر أملًا جديدًا".