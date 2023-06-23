شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يسدد فاتورته لـ جوجل Cloud .. ومحادثات من أجل شراكة أوسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حوالي 10 أيام من الإبلاغ عن عدم قيام تويتر بدفع فواتير جوجل كلاود، أشار تقرير جديد إلى أن الشركة المملوكة لإيلون ماسك قد استأنفت الدفع لشركة جوجل مقابل خدماتها.

ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرج، فإن السداد هو خطوة لإصلاح "العلاقة التي أصبحت متوترة بعد أن استحوذ Elon Musk على الشبكة الاجتماعية وتوقف عن الدفع لشركة جوجل والعديد من الشركات الأخرى"، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير في الماضي قد أشارت إلى أن تويتر لم يدفع إيجار مكاتبها في لندن وسان فرانسيسكو.

دور الرئيس التنفيذي الجديد في المدفوعات

ونقلاً عن شخص مطلع على الموقف ، زعم المنشور أيضًا أن الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر ، ليندا ياكارينو ، لعبت دورًا مهمًا في إعادة العلاقة بين عملاقي التكنولوجيا إلى المسار الصحيح، ومن بين المناقشات الأخرى ، تحدث Yaccarino مع الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Cloud Thomas Kurian حول شراكة أوسع نطاقًا "يمكن أن تشمل الإعلان واستخدام جوجل لواجهة برمجة تطبيقات تويتر".

لم يدفع تويتر مكافآت للموظفين

ويأتي هذا التطور بعد أيام من رفع موظفي تويتر دعوى قضائية ضد الشركة لفشلها في دفع علاوات الملايين من العمال، وقدم مارك شوبينجر ، كبير مديري التعويضات في تويتر ، الدعوى الجماعية المقترحة هذا الأسبوع. قال شوبنجر ، الذي غادر الشركة الشهر الماضي ، إن الشركة وعدت الموظفين بأنهم سيحصلون على 50٪ من المكافآت المستهدفة لعام 2022، لكن لم يتم سداد المدفوعات.

ويواجه تويتر أيضًا العديد من القضايا التي تتهم فيها الشركة بعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المسرحين. تزعم بعض الحالات أن تويتر استهدف الموظفات والعاملات من ذوي الإعاقة لتسريح العمال، ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء ، تمت مقاضاة تويتر أيضًا من قبل ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق باراج أجراوال.

ويدعي الموظفون السابقون أن الشركة "تخلت عن التزاماتها بسداد أكثر من مليون دولار من الرسوم القانونية" التي دفعتها أثناء الاستجابة لطلبات من المنظمين.