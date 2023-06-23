الأرصاد: اليوم الجمعة طقس حار نهارا معتدل ليلا

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 36 22

بنهــــا 35 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 21

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 35 23

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 38 22

السويس 37 21

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 36 20

نخل 35 17

كاترين 31 15

الطور 33 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 29 21

مطروح 28 21

السلوم 30 19

سيوة 36 20

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 35 24

قنا 40 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 28

الوادي الجديد 37 24

أبوسمبل 39 25