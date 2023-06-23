«خفر السواحل الأمريكي يقدم التعازي لأسر الضحايا» .. انفجار «الغواصة تيتان» خلال زيارة لحطام تيتانيك

الشارقة - اميمة ياسر -

قال خفر السواحل الأمريكي إن الغواصة تيتان التي فقدت في المحيط الأطلسي قبل أيام قد تعرضت على الأرجح لانفجار داخلي كارثي ما أودي بحياة ركابها الخمسة.

وكانت مركبة إلكترونية قد عثرت على حطام الغواصة قرب موقع السفينة تيتانيك، التي كانت الغواصة المفقودة تستهدف زيارته.

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس، قدم خفر السواحل الأمريكي تعازيه لعائلات من كانوا على متنها.

وقالت شركة أوشن غيت إكسبيديشن إنها تعتقد أن السائحين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة تيتان المفقودة منذ يوم الأحد "قد ماتوا".

وأضافت أوشن غيت إكسبيديشن: "قلوبنا مع هؤلاء المفقودين الخمسة، ومواساتنا لكل أفراد عائلاتهم في هذه اللحظات العصيبة".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عمن قالت إنهم عناصر إنقاذ القول إن "روبوتا يُستخدم للبحث تحت سطح البحر، عثر على حطام قرب موقع تيتانيك".

وأفاد خفر السواحل الأمريكي بأن الحطام الذي عُثر عليه هو من "الجسم الخارجي" للغواصة.

وقال خفر السواحل الأمريكي إن الحطام تم العثور عليه في قاع المحيط على مسافة تبعد حوالي 1,600 قدم (487 كيلو مترا) قدم من مقدمة السفينة تيتانيك.

وأعرب خفر السواحل الأمريكي، في مؤتمر صحفي، عن مواساته لعائلات المفقودين.

وبدأت عمليات البحث منذ الأحد الماضي، واتسعت مساحة البحث لنحو 20 ألف كيلومتر مربع.

وبدأت الغواصة تيتان الصغيرة الحجم، التي تديرها شركة "أوشان غيت إكسبديشن" الأمريكية، هبوطها إلى قاع البحر في الساعة 8 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، الأحد لكنها فقدت الاتصال بسفينة الدعم قرب نهاية غوصها الذي كان ينبغي أن يستمر لساعتين للوصول إلى حطام السفينة الذي مضى عليه قرن من الزمن.