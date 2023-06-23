شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة لأبل لتصميم "مشبك" حزام الأمان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تؤكد أبل بعد أنها تصنع سيارة ، لكنها تعمل على العديد من التقنيات المتعلقة بالسيارات، وفي الآونة الأخيرة ، حصلت الشركة على براءة اختراع لتصميم جديد لإبزيم حزام الأمان يسمى "Restraint with an indicator area".

تريد أبل وضع مؤشر ضوئي في الإبزيم لعرض المعلومات المهمة، وتوضح براءة الاختراع أن الزر سيحتوي على سطح شفاف أو ثقوب صغيرة تسمح بمرور الضوء، حيث يضيء المصباح عند الضرورة ، مما يسهل تحديد موقع الإبزيم، وبمجرد تثبيت حزام الأمان ، سينطفئ الضوء ، مشيرًا إلى أن حزام المقعد مغلق بإحكام.

ولربط حزام الأمان في السيارة ، أدخل الموصل في الإبزيم واضغط على زر التحرير لإزالته، ومع ذلك ، تخطط أبل لتغيير تصميم الإبزيم عن طريق تغيير لون زر التحرير من الأحمر إلى لون آخر، وعندما تدخل السيارة ، سترى أبازيم حزام الأمان باللون الأحمر الفاتح. بمجرد ربط حزام الأمان الخاص بك ، سينطفئ الضوء الأحمر وقد يتم تلوين حزام الأمان ليتناسب مع الهيكل المتصل به.

فيما يهدف التغيير في اللون إلى تسهيل رؤية واستخدام حزام الأمان على الأشخاص ، وجعله أكثر إرضاءً من الناحية الجمالية.

كيف سيعمل حزام أمان أبل

جاء في براءة الاختراع: "يتعلق الوصف الوارد هنا بضبط أمان يستخدم الضوء المنبعث من خلال مجموعة من الثقوب الصغيرة جدًا من خلال سطح غير شفاف لتوفير معلومات للمستخدمين فيما يتعلق بتشغيل قيود الأمان"، و "كمثال على ذلك ، تشتمل العديد من إبزيم أحزمة الأمان على أزرار تحرير باللون الأحمر للسماح للمستخدم بتمييز موقع الزر ووظيفته بسهولة."

ويشرح ذلك بقوله: "تتشكل الثقوب [الصغيرة] من خلال هياكل غير شفافة تسمح بنقل الضوء". "على وجه الخصوص ، تستخدم أجزاء التقييد الضوء المنبعث من الفتحات (إما فارغة أو مملوءة بمادة شفافة) ، والتي تتشكل من خلال جزء غير شفاف من قيود الأمان."

"حجم الثقوب صغيرة بما فيه الكفاية بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة لراكب السيارة عند الفحص العرضي ،" كما جاء في براءة الاختراع أبل.

وسيضيء زر الإبزيم أيضًا لتسهيل تحديد موقعه في المواقف التي تحتوي على أحزمة أمان متعددة. نفذت سكودا بالفعل تصميمًا مشابهًا. تقترح براءة اختراع أبل استخدام ثقوب غير مرئية في المادة لإخفاء الإضاءة حتى الحاجة إليها، ويمكن أن يحتوي حزام الأمان والإبزيم على ميزة حيث يضيءان باللون الأحمر عندما تحتاج إلى تحديد موقعهما ثم العودة إلى لونهما الأصلي بمجرد ارتدائهما.

وعلى الرغم من أن نص براءة الاختراع لا يذكرها ، إلا أن أربعة من تسعة رسوم توضيحية تعرض رسالة "دفع" على حزام الأمان. من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الرسالة تضيء عند سحب حزام الأمان بالقرب من المشبك أو ما إذا كان يظهر عند تحرير الإبزيم.

وعلى الرغم من أن أبل لم تؤكد خططها لإنتاج سيارة ، إلا أن هذا التصميم قد يكون مفيدًا في تحسين أمان حزام الأمان، فيما تعد هذه هي براءة الاختراع الثانية التي تم منحها لشركة أبل فيما يتعلق بإضاءة السيارة ، حيث كان الأول لأنظمة الإضاءة لمقاعد السيارة في عام 2019. تسمح براءة الاختراع الأخيرة بإضاءة المقاعد عند تعديلها.