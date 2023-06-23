شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب قضية خصوصية البيانات.. فيسبوك مطالب بدفع 181 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محاميان يمثلان المدعين منقاض اتحادى بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية، أن يحكم لهما بأتعاب قانونية قيمتها أكثر من 181 مليون دولار كجزء من تسوية تتعلق بخصوصية البيانات بقيمة 725 مليون دولار مع ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم فيسبوك، لحل قضية مشاركة معلومات المستخدمين مع الغير.

وقال المحاميان الكبيران من مكتبي (كيلر رورباك) و(بلايكمار فونتي آند أولد) للمحاماة، في طلب تقدما به إن الأتعاب ستمثل 25 بالمئة من أموال التسوية وهي نسبة "ضمن النطاق المحكوم به في قضايا لها نفس الحجم تقريبا"، وفقت لتقرير سكاى نيوز عربية.

وذكر المحاميان ديريك لوزر من مكتب كيلر رورباك وليزلي ويفر من مكتب بلايكمار فونتي آند أولد في الوثيقة، أن التسوية البالغة قيمتها 725 مليون دولار هي أضخم تعويض يتعلق بخصوصية البيانات في التاريخ وأكبر تسوية خاصة يوافق فيسبوك عليها.

وأضاف المحاميان أن العمل بالقضية استغرق أكثر من 149 ألف ساعة على مدى 5 أعوام تقريبا.

وقالا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تعكس عريضة أتعابنا الجهد الذي تطلبته هذه القضية من فرقنا ومن المدعين المذكورة أسماؤهم".

ولم ترد شركة ميتا ومحام خارجي للشركة من مكتب المحاماة (جيبسون، دان آند كراتشر) على طلبات للتعليق على طلب الأتعاب، الخميس.

ورُفعت الدعوى القضائية بعد الكشف في عام 2018 عن سماح فيسبوك لشركة الاستشارات السياسية البريطانية كمبردج أناليتيكا بالوصول إلى بيانات نحو 87 مليون مستخدم.

ولم تقر الشركة بارتكاب مخالفات في إطار التسوية التي منحها القاضي موافقة مبدئية في مارس.

ومن المقرر عقد جلسة للموافقة عليها بشكل نهائي في السابع من سبتمبر.