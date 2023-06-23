شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تدعو الخبراء للمساعدة فى معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت حكومة الولايات المتحدة من الأفراد المؤهلين المساعدة في معرفة كيفية اغتنام الفرص والتغلب على التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأعلنت جينا ريموندو ، وزيرة التجارة الأمريكية ، أن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) يطلق مجموعة عمل عامة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء محتوى ، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والرموز. ستساعد المجموعة أيضًا الوكالة في تطوير إرشادات رئيسية يمكن للمؤسسات اتباعها لمعالجة المخاطر التي تسببها تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ووفقًا للوكالة ، ستتألف المجموعة من متطوعين لديهم خبرة فنية من القطاعين الخاص والعام وستعمل معًا عبر مساحة عمل تعاونية عبر الإنترنت. وستجمع المجموعة مدخلات حول كيفية استخدام NIST AI Risk Management Framework - الإطار الذي طورته الوكالة من أجل "إدارة المخاطر بشكل أفضل للأفراد والمنظمات والمجتمع المرتبط بالذكاء الاصطناعي" - لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية.

ومن المتوقع أن تدعم المجموعة الاختبارات والتقييمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك ، فإن هدفها طويل الأجل هو استكشاف الفرص حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لحل المشكلات الأكثر إلحاحًا في عصرنا ، مثل المشكلات المتعلقة بالصحة وتغير المناخ والبيئة ككل.

وقال ريموندو في بيان:

"لقد كان الرئيس بايدن واضحًا في أنه يجب علينا العمل على تسخير الإمكانات الهائلة أثناء إدارة المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على اقتصادنا وأمننا القومي ومجتمعنا. يمكن أن يساعد إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي NIST الذي تم إصداره مؤخرًا في تقليل احتمالية الضرر الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية . بناءً على إطار العمل ، ستساعد مجموعة العمل العامة الجديدة هذه في توفير التوجيه الأساسي لتلك المنظمات التي تعمل على تطوير ونشر واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ، والتي تتحمل مسؤولية ضمان مصداقيتها ".

وتسعى الحكومة جاهدة لمواكبة الوتيرة السريعة التقدم لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية وفي أبريل ، طلبت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات إبداء تعليقات عامة على اللوائح المحتملة التي من شأنها أن تحاسب مبدعي الذكاء الاصطناعي.

كما دعا البيت الأبيض العمال الأمريكيين لمشاركة كيفية استخدام الأدوات الآلية في أماكن عملهم. ثم في يونيو ، قدم الممثلان تيد ليو (عن ولاية كاليفورنيا) وكين باك (جمهورية-كو) تشريعات من شأنها أن تنشئ لجنة من 20 شخصًا لدراسة طرق "التخفيف من المخاطر والأضرار المحتملة" للذكاء الاصطناعي مع "حماية" أمريكا مكانة كقوة تقنية عالمية.

وجاء التشريع بعد أن تحدث نائب رئيس Microsoft والرئيس براد سميث في واشنطن العاصمة ودعا الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى إنشاء وكالة جديدة تركز على تنظيم الذكاء الاصطناعي