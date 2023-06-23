شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل السفينة الجديدة التي أطلقت صواريخ "أوران" الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن إجراء اختبارات ناجحة لإطلاق صواريخ "أوران" المجنحة من إحدى السفن العسكرية الجديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "في إطار الاختبارات التي تخضع لها سفينة ريزكي العسكرية الجديدة قام طاقم السفينة بإجراء اختبار ناجح لإطلاق صاروخ مجنح من نوع أوران على هدف بحري".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان:"الاختبار أجري في بحر اليابان، وتمكن الصاروخ من إصابة هدفه بنجاح على مسافة تزيد عن 30 كلم .. تم تأمين منطقة الاختبارات بواسطة سفن وطائرات تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي".

وتعتبر "رِيزكي" رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على بنائها عام 2016، وكانت الخطط الأولية تقضي بتسليمها للجيش عام 2020، لكن العملية تأجّلت عدة مرات بعد أن تقرر إدخال بعض التعديلات على السفينة.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 20380 نحو 100م، ومقدار إزاحتها 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، ومنصة لحمل المروحيات.