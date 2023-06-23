شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى ينضم لأمريكا فى مواجهتها لهيمنة جوجل على سوق الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت المفوضية الأوروبية مؤخرًا إلى وزارة العدل الأمريكية، في الدعوة إلى ضرورة انتهاء عصر هيمنة جوجل على تكنولوجيا الإعلان، حيث يروجان للانفصال كعلاج قابل للتطبيق لانتهاكات الاحتكار المزعومة التي ارتكبها عملاق التكنولوجيا، وفي تحقيقه ، قال الاتحاد الأوروبي إن سحب الاستثمارات ضروري لأن العلاج السلوكي لن يمنع جوجل من "التفضيل الذاتي".

وقالت مارجريث فيستاجر، مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين بعد إصدار لائحة اتهام تتهم شركة Alphabet Inc جوجل بتفضيل خدماتها الخاصة على حساب منافسي تكنولوجيا الإعلانات والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت: "التجريد هو الطريقة الوحيدة".

وتعد شكوى الاتحاد الأوروبي هي أحدث تصعيد في ملحمة العقوبات الطويلة الأمد التي يبلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات يورو (8.8 مليار دولار) التي تواجهها جوجل في المنطقة.

يضر أكبر شركة جوجل

وقد يكون أمر البيع في قلب أحد أكبر الشركات التي تدافع عن الأموال في جوجل، وفي حين أن غالبية إيرادات الشركة تأتي من الإعلانات على نتائج البحث ، تركز قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على شريحة مربحة من أعمالها تتضمن تسهيل وضع الإعلانات على مواقع الويب الأخرى.

لماذا يريد الاتحاد الأوروبي كسر جوجل

جادل رئيس المنافسة في الاتحاد الأوروبي بأنه منذ عام 2014 ، فضلت جوجل منصات تبادل الإعلانات الخاصة بها من خلال إساءة استخدام الوصول إلى المعلومات الخاصة بعطاءات المساحات الإعلانية المنافسة، وقد أضر هذا بتبادلات الإعلانات الأخرى عن طريق تقديم العطاءات للإعلان على منصاتها الخاصة، وقال الاتحاد الأوروبي في شكواه إن جوجل "نشطة على جانبي السوق من خلال خادم إعلانات الناشر وأدوات شراء الإعلانات وتحتل موقعًا مهيمنًا على كلا الطرفين"، كما أنها "تدير أكبر تبادل إعلاني. وهذا يؤدي إلى حالة تضارب مصالح متأصلة في جوجل ".

كيف يمكن أن يحدث تفكك جوجل

أحد الخيارات وفقًا للجنة الاتحاد الأوروبي للتقسيم هو إجبار الشركة على فصل منصات شراء الإعلانات الخاصة بها من جوجل Ads و DV360 عن DoubleClick - خدمتها للناشرين للعثور على المعلنين - وسوقها الإعلاني AdX.

وتعكس وجهة نظر الاتحاد الأوروبي صدى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل في يناير ، والتي دعت إلى تفكك الشركة لأول مرة منذ أواخر التسعينيات عندما سعت دون جدوى إلى إجبار شركة Microsoft Corp على بيع بعض عمليات برامج الكمبيوتر الخاصة بها.

وتزعم الوكالة الأمريكية أن هيمنة جوجل على تكنولوجيا الإعلان تتيح لها الاحتفاظ بما لا يقل عن 0.30 دولار من كل دولار ينفقه المعلنون من خلال أدوات الإعلان عبر الإنترنت. جاء آخر تفكك رئيسي للقسم عندما تم تفكيك أنظمة اتصالات بيل في الثمانينيات.

قد تعتمد الشركة أيضًا على اتفاقية تم التوصل إليها مع هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية من أجل إقناع المنظمين في واشنطن وبروكسل بعلاج أقل تدخلاً للسلوك التعسفي المزعوم.