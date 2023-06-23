شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر ميزة الخلفيات المتحركة فى تطبيق "تيمز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن ميزة جديدة في تطبيق محادثات الفيديو الخاص بها “تيمز Teams”، وهي ميزة الخلفيات المتحركة، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وكما يشير الاسم، فإن ميزة الخلفيات المتحركة تهدف إلى تغيير الخلفية أثناء إجراء محادثات الفيديو إلى خلفيات أخرى افتراضية متحركة.

وتتيح الميزة الجديدة العديد من الخيارات للمستخدمين لتعزيز تجربة الاجتماعات وإضفاء قدر من الابتكار والتخصيص عليها، استنادًا إلى تفضيلات المستخدمين، وفقا لتقرير

وتختبر مايكروسوفت ميزة الخلفيات المتحركة Animated Backgrounds في النسخة التجريبية من تطبيق تيمز Teams Public Preview على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك، وتدعم فقط عدد محدود من الخلفيات المحددة سلفًا من مايكروسوفت في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن تتيح مايكروسوفت المزيد من الخلفيات المتحركة مستقبلًا، وأن تسمح للمستخدمين بإضافة خلفياتهم الخاصة.

ويمكن تعيين الخلفية من شاشة البداية قبل الاجتماع باختيار “التأثيرات والأفاتار Effects and Avatars” ثم الضغط على “تأثيرات الفيديو Video Effects” ثم اختيار الخلفية الملائمة.

وتقول مايكروسوفت إن الميزة الجديدة لن تكون متوفرة على الأجهزة ذات المواصفات المتواضعة، إذ ستحتاج على الأقل إلى وجود ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، ومعالج رئيسي رباعي النواة.

ولاستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون المستخدم مشتركًا في البرنامج التجريبي لتطبيق تيمز المعروف باسم Teams Public Preview. ومن المقرر إطلاق هذه الميزة في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت مايكروسوفت عن إزالة إدماج محادثات تيمز من ويندوز 11، وبدلاً من ذلك، أضافت اختصارًا إلى النسخة المجانية من تطبيق تيمز، الذي يعمل بشكل مستقل