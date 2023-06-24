شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا قال صاحب ChatGPT عن معركة ماسك وزوكربيرج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI لوكالة بلومبرج بأنه "سيشاهد" إذا تقاتل إيلون ماسك وزوكربيرج بالفعل.

يبدو أن إيلون ماسك ومارك زوكربيرج حريصان على الانتقال إلى المعركة فى حلبة بالفعل كما قالوا، ويخطط أحد أقرانهم على الأقل لمراقبة ما إذا كان عمالقة التكنولوجيا يتصارعون أم لا.

من جانبه قال ماسك، في تغريدة إنه "مستعد لمباراة إذا كان كذلك" ، في إشارة إلى زوكربيرج ، ردًا على تغريدة تتكهن بأن Meta قد تطلق قريبًا منافسًا لتويتر.

أما زوكربيرج، الذي تنافس في أول بطولة له في وقت سابق من هذا العام وفاز ببعض الميداليات، يبدو أنه موافق، حيث نشر لقطة شاشة لتغريدة ماسك على ستوري على انستجرام ليلة مع تعليق بسيط "أرسل لي موقع".

ووفقا لما ذكره موقع business insider، فإن الأمر أثار استياء والدته، استجاب ماسك لطلب زوكربيرج بـ "فيجاس أوكتاجون" ، على ما يبدو للإشارة إلى ساحة Apex Arena في المدينة، حيث تقام مباريات UFC.

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، لمراسلة بلومبيرج: "سأذهب لمشاهدة ما إذا كان هو وزوكربيرج سيفعلوا ذلك بالفعل" ، على الرغم من أنه قال إنه لا يعتقد أنه سيواجه ماسك في معركة جسدية.

وكان ألتمان وماسك جزءًا من مجموعة شاركت معًا في تأسيس شركة OpenAI ، الشركة المصنعة لـ ChatGPT ، في عام 2015 ، قبل تنحي ماسك عن مجلس إدارتها في عام 2018، ومنذ ذلك الحين وهم على خلاف.

وقال ماسك لاحقًا إن أحد أسباب تركه لـ OpenAI هو أنه "لم يوافق على بعض ما أراد فريق OpenAI القيام به."