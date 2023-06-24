شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح متصفح DuckDuckGo لنظام التشغيل ويندوز .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن DuckDuckGo ، محرك البحث الذي يركز على الخصوصية والبديل البارز لجوجل، عن توفر متصفح الويب الخاص به لنظام التشغيل Mac في الإصدار التجريبي العام الماضي، والآن ، بدأت الشركة في طرح الإصدار التجريبي من متصفح الويب الخاص بها لنظام التشغيل ويندوز.

وبدءًا من اليوم ، سيتمكن مستخدمو ويندوز من تجربة المتصفح الذي يركز على الخصوصية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في مرحلة تجريبية، ووفقًا لـ DuckDuckGo ، كان هذا هو المنتج الأكثر طلبًا من المستخدمين.

ويأتي مستعرض الويب DuckDuckGo مع DuckDuckGo كمحرك البحث الافتراضي، وبالإضافة إلى ذلك ، يأتي متصفح الويب مزودًا ببرنامج Duck Player الذي يدعي منع YouTube من إنشاء ملف تعريف إعلاني للمستخدمين عن طريق منعه من تتبع المستخدمين ومن وضع إعلانات مستهدفة، كما أنه يمنع التوصيات التي يتتبعها المستخدم.

وتشبه الميزات الأخرى لمتصفح الويب ما رأيناه بالفعل في الإصدار التجريبي من Mac، حيث يتضمن ذلك النوافذ المنبثقة التلقائية لملفات تعريف الارتباط وحماية البريد الإلكتروني وإدارة كلمات المرور والمزيد، وفيما يلي بعض الميزات الشائعة التي تم إبرازها في منشور المدونة:

- Duck Player: مشغل مدمج يتيح لك مشاهدة مقاطع فيديو YouTube بدون إعلانات تنتهك الخصوصية ويمنع مشاهدات الفيديو من التأثير على توصياتك.‌‌

- حظر التتبع : يأتي المتصفح مزودًا بحماية تحميل تعقب الطرف الثالث ، على سبيل المثال ، يحظر أجهزة التتبع المخفية من شركات مثل Google و Facebook الكامنة على مواقع الويب الأخرى قبل أن تتاح لهم فرصة التحميل. ‌‌‌‌

- تشفير أكثر ذكاءً: يضمن هذا تشفير المزيد من مواقع الويب التي تزورها والروابط التي تنقر عليها ، مقارنة بالمتصفحات الأخرى.

- إدارة ملفات تعريف الارتباط المنبثقة: أداة تحدد تلقائيًا أكثر الخيارات الخاصة المتاحة وتخفي النوافذ المنبثقة لموافقة ملفات تعريف الارتباط. ‌‌‌‌

- حذف سجل التصفح: هذا يحرق بيانات التصفح الأخيرة بنقرة واحدة.