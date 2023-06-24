شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأقمار الصناعية ترصد رقماً قياسياً لموجة حارة بحرية ضربت شمال المحيط الأطلسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزيد درجات حرارة مياه المحيط حول المملكة المتحدة وأيرلندا عن 9 درجات فهرنهايت (5 درجات مئوية) فوق المتوسطات طويلة الأجل لهذا الجزء من العام ، مما أثار مخاوف من نفاد الحياة البحرية في وقت لاحق من هذا العام.

وتظهر قياسات الأقمار الصناعية أن الموجة الحارة البحرية غير المتوقعة ضربت بشدة بشكل خاص حول الساحل الشمالي الشرقي لأسكتلندا والشمال الغربي لأيرلندا الباردة عادة ، وتم اكتشاف حالات متطرفة مماثلة فى بحر البلطيق قبالة سواحل ألمانيا وبولندا.

ويصنف علماء المناخ الموجة الحارة البحرية الحالية على أنها متطرفة إلى ما وراء الحد الأقصى من الفئة الرابعة أو الخامسة ، والتي ، وفقًا لأخصائي مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ، كريج دونلون ، أمر غير معتاد للغاية في هذا الوقت من العام، وفقا لتقرير space .

وقال دونلون في بيان لوكالة الفضاء الأوروبية: "إن موجات الحر البحرية الشديدة ليست حدثًا يوميًا في المياه بالمملكة المتحدة" . "ستسمح لنا بيانات الأقمار الصناعية ، جنبًا إلى جنب مع البيانات الموجودة على الأرض ، بتوثيق تأثير هذه الموجة الحارة البحرية ، بما في ذلك الضغط على النظام الإيكولوجي البحري ، والتأثير على صناعات مثل تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك ، وتعديل أنماط الرياح المحلية وأحداث هطول الأمطار المحتملة التي قد تظهر لاحقًا ".

موجة الحر الحالية هي ذروة فترة ارتفاع درجات الحرارة عبر شمال المحيط الأطلسي والتي بدأت في أبريل. أفاد مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أن درجات حرارة المحيطات في شمال المحيط الأطلسي خلال شهر مايو كانت الأكثر دفئًا منذ بدء التسجيلات في عام 1850 ، حيث وصلت في المتوسط ​​2.25 درجة فهرنهايت (1.25 درجة مئوية) فوق القيم المتوسطة لفترة 1961 إلى 1990.

وفقًا للبروفيسور ألبرت كلاين تانك ، رئيس مركز Met Office Hadley Center ، فإن الرياح المعتدلة بشكل غير عادي فوق المحيط ساهمت في ارتفاع درجة حرارة غير متوقع.

ويتضح أن شهر يونيو هو أيضًا أحد أكثر الشهور دفئًا على مستوى العالم ، مما يضيف مزيدًا من الوقود إلى المحيطات الدافئة.

وتتزامن الموجة الحارة البحرية في شمال المحيط الأطلسي مع ظهور ظاهرة الاحترار النينيو التي نشأت في المحيط الهادئ في الأشهر الأخيرة ، ولكن تميل إلى أن يكون لها عواقب واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. يشعر العلماء بالقلق من أن الموجة الحارة البحرية الحالية ليست سوى بداية لما قد يكون صيفًا مليئًا بالتحديات لمزيد من التقلبات الجوية.