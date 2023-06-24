شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة التجول الافتراضي في خرائط جوجل على أجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي ميزة التجول الافتراضي على ميزة تتيح للمستخدمين عرض واستكشاف الصور على مستوى الشارع لمواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم، وتم تقديم الخدمة ، التي تسمى خرائط جوجل ، في البداية في عام 2007 وتغطي ملايين الشوارع في مئات المدن والبلدات في عشرات البلدان.

وتتيح ميزة التجوّل الافتراضي من جوجل للمستخدمين استكشاف أماكن جديدة وتخطيط الرحلات والعثور على الاتجاهات. يمكن استخدامه أيضًا لأغراض تجارية ، مثل وكلاء العقارات لعرض العقارات وتجار التجزئة للترويج لمتاجرهم، وبالإضافة إلى ذلك ، فهي أداة مفيدة للباحثين وغيرهم من المهنيين لدراسة البيئة.

إليك كيفية استخدام مستخدمي iOS للتجوّل الافتراضي في خرائط جوجل

1. على جهاز أيفون أو iPad وافتح خرائط جوجل.

2. ابحث عن مكان أو أسقط دبوسًا على الخريطة.

3. ابحث عن مكان أو أسقط دبوسًا على الخريطة.

4. لإسقاط دبوس ، المس مع الاستمرار مكانًا على الخريطة.

5. في الجزء السفلي ، انقر على اسم المكان أو العنوان.

6. مرر وحدد الصورة المسماة "التجوّل الافتراضي" أو حدد الصورة المصغرة التي تحمل رمز التجوّل الافتراضي صورة بزاوية 360 درجة.

7.الآن ، انقر فوق رجوع.

بعد النقر على علامة المكان ، اتبع الخطوات التالية:

1. على جهاز أيفون أو iPad ، افتح خرائط جوجل.

2. اضغط على علامة المكان.

3. في الجزء السفلي ، انقر على اسم المكان أو العنوان.

4. مرر وحدد الصورة المسماة "التجوّل الافتراضي" أو حدد الصورة المصغرة التي تحمل رمز التجوّل الافتراضي صورة بزاوية 360 درجة.

5. الآن ، انقر فوق رجوع.

لاستخدام طبقة التجوّل الافتراضي ، اتبع التعليمات

1. على جهاز أيفون أو iPad ، افتح خرائط جوجل.

2. في الجزء العلوي ، انقر على الطبقات ثم التجوّل الافتراضي.

3. تشير الخطوط الزرقاء على الخريطة إلى تغطية التجوّل الافتراضي. اضغط على أي خط أزرق للدخول إلى التجوّل الافتراضي.