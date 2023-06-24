شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة تحول رسوماتك السيئة إلى عمل فني في ثوانٍ ولا تحتاج إلى الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة كوالكوم عن نموذج جديد يحول النص والصور إلى عمل فني بالذكاء الاصطناعى، ولا يقوم ControlNet بتحميل البيانات إلى "السحابة" ولا يحتاج إلى الإنترنت للعمل، كما أنه يمكنه تحويل الرسومات السيئة إلى روائع في أقل من 12 ثانية.

وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، يحلم الكثير منا بأن يصبح فنانًا في مرحلة ما من حياتنا ، ولكن غالبًا ما تمنعنا مهاراتنا السيئة فى الرسم من الوصول.





وقد تصبح هذه الأحلام ممكنة قريبًا، حيث يمكن لأداة جديدة تحويل هذه الرسومات السيئة إلى فن بفضل قوة الذكاء الذكاء الاصناعى.

ولا تحتاج الأداة الجديدة ControlNet إلى الإنترنت لتعمل ويمكن أن تصبح قريبًا تطبيقًا رئيسيًا للهاتف المحمول.

على الرغم من أنه لم يتم إصداره بعد، إلا أن الشركة تدعي أن إنتاج الصور سيكون خاصًا تمامًا، مع عدم وجود بيانات احتياطيًا في سحابة تابعة لجهة خارجية.