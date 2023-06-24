شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يحتوى على ميزة مختبئة لإعادة العمل عند الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد شيء أسوأ من تجمد جهاز كمبيوتر في منتصف عرض تقديمي مهم أو في ذروة فيلم، ولكن، يحتوي Windows 11 على ميزة "إعادة التشغيل في حالة الطوارئ" المخفية التي قد توفر عليك التوتر في هذه المواقف.

وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن على الرغم من أن هذه الأداة بعيدة كل البعد عن كونها جديدة ، فقد سلط Windows Central الضوء عليها قبل يومين في محاولة لمساعدة المستخدمين المتعثرين.

إذا كان جهاز الكمبيوتر لا يستجيب تمامًا ، فيمكن للمستخدمين ببساطة الضغط على الأزرار الثلاثة Ctrl و Alt و Delete.

وعند تزويد جهاز الكمبيوتر بنظام Windows 11 ، يجب أن يؤدي ذلك إلى ظهور مدير المهام، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة التطبيقات قيد التشغيل وخيارات تسجيل الدخول.