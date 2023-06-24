شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستخدم العاملين بالتسويق الذكاء الاصطناعى لتحسين وضع العلامات التجارية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة جديدة أن صناعة التسويق تتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، حيث أجرت Bynder، وهي منصة لإدارة الأصول الرقمية، استطلاع رأي حول 104 من عملائها لمعرفة كيف تتبنى فرق التسويق الخاصة بهم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات إنتاج المحتوى الخاصة بهم.

وفقا لما ذكره موقع business insider، فإن أكثر من 55٪ من العملاء الذين أجابوا على الاستطلاع قالوا إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإتمام المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً كوسيلة لزيادة الإنتاجية.

وجدت الدراسة أنه من بين عملاء Bynder الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، قال 54٪ منهم إنهم يستخدمون التكنولوجيا لإنشاء مسودات أولية للمحتوى، سواء لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو نسخ الصفحة المقصودة.

وفقًا للدراسة، يستخدم العملاء أيضًا الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى وتحسين التهجئة والقواعد وإعادة صياغة المعلومات، ونتيجة لذلك، اكتسبت فرق التسويق التقنية اللازمة لتبادل الأفكار، وإكمال مهام البحث.

كما أن فرق التسويق تنشر الذكاء الاصطناعي من خلال إعادة استخدام المحتوى التكنولوجي وتطوير صوت العلامة التجارية لشركاتهم.

يعتقد بعض العملاء أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحسين جودة المحتوى التسويقي.

قال أحد المجيبين لـ Bynder: "إن السماح للذكاء الاصطناعي بتعلم نبرة الصوت المقصودة للشركة، ومستوى المتحدث، وما إلى ذلك يمكن أن يكون ذا قيمة".

وأضاف: "يجب استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مدارة أو خاضعة للرقابة لتمكين الإبداع البشري ، وليس إعاقته".