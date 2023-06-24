شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تأتي Apple Vision Pro مع "وضع السفر" لركوب الطائرة؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد Apple حقًا أن ترتدي سماعة الرأس الخاصة بها على متن طائرة وعليها قد يأتي Apple Vision Pro مزودًا بإعدادات خاصة لركوب الطائرة عند البحث في الإصدار التجريبي الأول من نظام VisionOS ، وجد MacRumors أن نظام تشغيل الجهاز قد يحتوي على خيار وضع السفر الذي يمكنك استخدامه أثناء الرحلة.

وتشير العديد من السلاسل النصية التي كشف عنها MacRumors إلى أنك ستتمكن من تشغيل الميزة ، مع ملاحظة واحدة "إذا كنت على متن طائرة ، فستحتاج إلى الاستمرار في وضع السفر لمتابعة استخدام ‌Apple Vision Pro‌." كما أنه يطالب المستخدم "بالبقاء ثابتًا في وضع السفر" ، على الأرجح لتجنب تطاير مرتديها أثناء ارتداء سماعة الرأس وإزعاج من يجلس بجانبهم.

وتشير سطور نصية أخرى في نظام VisionOS إلى أنه "سيتم إيقاف تشغيل بعض ميزات الوعي" ، كما يشير MacRumors ، مما يشير إلى أن الجهاز قد لا يستخدم بعض المستشعرات الخاصة به للوعي المكاني أثناء وجوده في وضع السفر.

وقد لا يسمح لك باستخدام "شخصيتك الرقمية" أيضًا وهي ميزة طرحتها Apple لأول مرة في مؤتمر المطورين العالميين في وقت سابق من هذا الشهر ، والتي تتيح لك إنشاء واستخدام صورة رمزية واقعية لوجهك عند استخدام FaceTime مع Vision Pro.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي يعنيه كل هذا وكيف يمكن أن يعمل وضع السفر لكن هذا يعطينا نظرة ثاقبة عما يمكن توقعه ، بالإضافة إلى بعض القيود التي قد يتعين على Apple حلها حتى لو كانت سماعة الرأس التي تبلغ قيمتها 3،499 دولارًا تحتوي على ميزات خاصة بالسفر .