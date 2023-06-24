شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تتخلص من صوت المكالمات المجهولة على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون سئمت من المكالمات الواردة من أرقام مجهولة على واتس آب التي تزعجك طوال اليوم؟ حسنًا ، قدم واتس آب مؤخرًا ميزة جديدة تعمل تلقائيًا على كتم المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، تُعرف باسم "إسكات المتصلين غير المعروفين"، و تأتي هذه الميزة بعد شكاوى من مستخدمي واتس آب الذين أبلغوا عن زيادة في مكالمات البريد العشوائي في الأشهر الأخيرة.

وقال واتس آب إنهم يقومون بتحسين أنظمة اكتشاف البريد العشوائي في التطبيق التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لتقليل مكالمات الاحتيال والبريد العشوائي بنسبة 50 ٪.

وتم إنشاء ميزة Silence Unknown Callers لتزويد المستخدمين بمزيد من الخصوصية والتحكم في مكالماتهم الواردة ، كما تقول الشركة.

إنه يحظر بشكل فعال الرسائل غير المرغوب فيها والخداع والمكالمات من أرقام غير مألوفة لحمايتك من أي ضرر محتمل، فلن تزعجك هذه المكالمات من خلال رنين ، لكنها ستظل تظهر في قائمة مكالماتك في حال تبين أن المتصل مهم.

كيفية إسكات المتصلين المجهولين على واتس آب

1. افتح تطبيق واتس آب على Android أو iPhone أو الأنظمة الأساسية الأخرى.

2. توجه إلى قائمة "الإعدادات".

في نظام Android ، انقر فوق رمز القائمة المكون من ثلاث نقاط في الجزء العلوي الأيمن للوصول إلى قائمة الإعدادات. وفي الوقت نفسه ، في نظام iOS ، تحتاج إلى النقر فوق أيقونة الإعدادات في الزاوية اليسرى السفلية.

3. الآن ، انقر على "الخصوصية".

4. انقر على "المكالمات" ، ثم حدد "إسكات المتصلين غير المعروفين".

تقوم الميزة ببساطة بإسكات المكالمة من أرقام غير معروفة ، لذلك يُنصح بحظر المتصل والإبلاغ عنه إذا تلقيت أي مكالمة غير معروفة أو أي مكالمة غير مرغوب فيها من هذا القبيل.

لحظر رقم هاتف غير معروف على واتس آب:

- ما عليك سوى فتح الدردشة باستخدام الرقم والنقر على خيار "حظر"

- إذا كنت تريد الإبلاغ عن جهة الاتصال أيضًا ، فانقر فوق "إبلاغ عن جهة اتصال" ثم "حظر"

- إذا قمت بحظر جهة اتصال ، فلن يتمكنوا من الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك ، ولن يتمكنوا أيضًا من رؤية تحديثاتك أو صورة ملفك الشخصي.