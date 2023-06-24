شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يطرح ميزة دبلجة مقاطع الفيديو بلغات أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط موقع YouTube لتجاوز الترجمة من خلال السماح لمنشئي المحتوى بدبلجة مقاطع الفيديو بلغات منطوقة أخرى في VidCon .

وأعلنت الشركة أنها تختبر خدمة دبلجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى Aloud ، تم تطويرها في حاضنة Google Area 120 ، حسبما ذكرت The Verge وستقضي الأداة الوقت والمصاريف الكبيرة المطلوبة في كثير من الأحيان للدبلجة بالطريقة المعتادة (مع المترجمين والرواة البشريين) ، مما يسمح للمبدعين بالوصول إلى جمهور عالمي أوسع.

ويعد بصوت عال "يصف الجودة في بضع دقائق فقط" باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقوم الأداة أولاً بإنشاء ترجمة نصية يمكن للمبدعين التحقق منها وتحريرها، ثم تقوم بإنشاء دبلجة يمكن للمستخدمين اختيار رواة مختلفين وكيفية النشر والمزيد وأفضل ما في الأمر هو أن الخدمة متاحة "بدون مقابل"، كما ينص موقع Aloud على الويب.

وقال أمجد حنيف، نائب رئيس إدارة المنتجات في YouTube ، لموقع The Verge ، إن YouTube يختبر حاليًا الأداة مع "المئات" من المبدعين كما إنه متوفر حاليًا باللغة الإنجليزية ويتيح لك الدبلجة باللغتين الإسبانية والبرتغالية مع "المزيد من اللغات قريبًا" ، وفقًا لـ Aloud.

ومن منظور المستخدم ، يظهر الإعداد على هيئة تبديل "مسار صوتي" في رمز الترس ، أسفل الترجمة مباشرةً، مثال على ذلك من المقطع الدعائي لقناة Amoeba Sisters العلمية ، والذي يستخدم اللغة الإنجليزية كلغة أصلية ، مع خيار اللغة الإسبانية المدبلج الذي تم إنشاؤه بواسطة Aloud's AI.

وقالت جوجل في كلمتها الرئيسية إن القدرة على دبلجة اللغات بسهولة يمكن أن توسع وصول منشئ المحتوى دون الحاجة إلى فعل أي شيء آخر، ولم يذكر بعد متى ستتوفر أداة الدبلجة الخاصة بـ Aloud على نطاق أوسع.

على الرغم من ذلك ، قال حنيف إن YouTube في المستقبل "سيجعل المقاطع الصوتية المترجمة تبدو مثل صوت المؤلف ، مع مزيد من التعبير ومزامنة الشفاه.