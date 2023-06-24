شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تهدد بتغريم تويتر نصف مليون دولار لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة مراقبة السلامة الأسترالية إشعارًا قانونيًا يهدد بتغريم تويتر ما يصل إلى 475000 دولار ، إذا لم يشرح كيف يتعامل مع تصاعد الكراهية عبر الإنترنت على المنصة.

أعلنت eSafety ، الجهة المنظمة الأسترالية للسلامة عبر الإنترنت، أنها تلقت المزيد من الشكاوى والتقارير حول الكراهية وإساءة الاستخدام عبر الإنترنت في الأشهر الـ 12 الماضية على Twitter أكثر من أي منصة أخرى منذ شراء إيلون ماسك لها في أكتوبر 2022.

أشارت eSafety إلى أن تزايد الشكاوى تزامن أيضًا مع انخفاض القوة العاملة العالمية في Twitter، والتي قالت إنها قد تقدم تفسيراً لسبب عدم التعامل مع رسائل الكراهية على المنصة بشكل مناسب.

أجرى ماسك تسريح ما يقرب من نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 8000 في أسبوعه الأول كرئيس تنفيذي لشركة Twitter، وأمضى شهورًا في فصل العمال والتخلي عنهم.

أفاد موقع Insider في مايو أن هناك ما يقدر بنحو 1000 موظف غادروا Twitter، وبالإضافة إلى ذلك، كان فريق الثقة والأمان بالمنصة في حالة تغير مستمر تقريبًا منذ الاستحواذ.

كما أنه في أول يوم له في امتلاك تويتر ، طرد ماسك رئيس الفريق، فيجايا جادي، وكذلك استقالت رئيسة الفريق الأخيرة إيلا إروين في يونيو.