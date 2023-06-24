شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منافسة حول توصيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بعد قطع كابل القطب الشمالي عن ألاسكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس عمالقة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية OneWeb و SpaceX لإعادة توصيل سكان ألاسكا بعد أن دمر الجليد كابل ألياف ضوئية تحت سطح البحر في المحيط المتجمد الشمالي، كما أفادت العديد من المنافذ المحلية.

بينما من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات من ستة إلى ثمانية أسابيع إضافية، ويمكن أن تساعد الأقمار الصناعية السكان المحليين على تجاوز الانقطاع الواسع النطاق.

في الأسبوع الماضي، وجد سكان المدن الريفية مثل Utqiaġvik و Point Hope و Wainwright و Kotzebue و Nome ومجتمعات أخرى أنفسهم بدون اتصال بالإنترنت أو الاتصال الخلوي عندما تعرض كابل الألياف الذي يبلغ طوله 1200 ميل المملوك لشركة Quintillion ومقرها ألاسكا لكسر ويقول Quintillion إن الكابل انكسر "نتيجة لحدث تجفيف الجليد".

ويقول Quintillion: "نظامنا تحت سطح البحر خارج الخدمة حاليًا ويشارك فريق الخبراء المتخصص لدينا بنشاط في تشخيص المشكلة وحلها كما إنهم يعملون بالتنسيق مع شركائنا وفرق صيانة الكابلات البحرية لاستعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن ".

بينما أكملت Quintillion وضع شبكة الألياف الضوئية الخاصة بها في ألاسكا في عام 2017 ، كان لدى الشركة في الأصل خطط أكبر لإنشاء كابل بيانات عبر القطب الشمالي من شأنه تحسين الاتصال في جميع أنحاء العالم - لكنها لم تنجح أبدًا وتم اتهام إليزابيث بيرس ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Quintillion والشخص الذي اختاره رئيس FCC السابق Ajit Pai لإدارة اللجنة الاستشارية لنشر النطاق العريض (BDAC) ، بالاحتيال السلكي في عام 2018 بعد تزوير التوقيعات والعقود لإقناع المستثمرين بوضع الملايين وراء الهدف النبيل و أقرت بالذنب وحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم الاستحواذ على الشركة من قبل شركة الاستثمار Grain Management

وتسبب انقطاع الخدمة في حدوث اضطرابات في جميع أنحاء المنطقة ، مما أدى إلى إعاقة مكالمات 911 وإغلاق الأعمال وحتى التأثير على معاملات بطاقات الائتمان، بينما تقول Quintillion إنها تعمل على إيصال سفينة إصلاح إلى المنطقة ، فقد تصل في وقت مبكر في أغسطس ، اعتمادًا على الطقس والظروف الجليدية وفي غضون ذلك تتطلع Quintillion إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإبقاء السكان.

ويقول تحديث الشركة في 21 يونيو أنها طلبت محطات مستخدم قادرة على اتصالات 500 ميجابت في الثانية من OneWeb ، وهي شركة إنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات مدار أرضي منخفض.

ولم تستجب Quintillion ولا OneWeb على الفور لطلب The Verge للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية مساعدة المحطات الطرفية في إعادة توصيل الخدمة للسكان المحليين وتقول Starlink أيضًا إنها "تنسق مع ولاية ألاسكا والحكومات المحلية المختلفة والمجتمعات الأصلية للمساعدة في توفير الاتصال حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليه".

نظرًا لأن المناطق الريفية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لا تزال تكافح من أجل الحصول على اتصال موثوق بالإنترنت وتعاني البلدان التي مزقتها الحرب مثل أوكرانيا من انقطاع الخدمة ، أصبحت الأقمار الصناعية حلاً شائعًا بشكل متزايد لضعف الاتصال. OneWeb ، التي لديها حاليًا حوالي 600 قمر صناعي في المدار ، وتتنافس مع عمالقة مثل Starlink من SpaceX و Amazon's Project Kuiper.

في العام الماضي ، اندمجت الشركة مع Eutelsat لجلب الاتصال عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء أوروبا وأكملت لاحقًا مجموعتها الأولية بعد إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية الأخيرة فوق الهند في مارس.