تكنولوجيا: ‏Fossil تحضر مساعد جوجل إلى الساعات التي تعمل بنظام Wear OS 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اختفى مساعد جوجل من العديد من الساعات الذكية عندما وصل تحديث Wear OS 3، ولم يتبق سوى ساعات Pixel وGalaxy التي تدعم المساعد الذكي. ولكن لحسن الحظ، طرحت شركة Fossil تحديث هذا الشهر يضيف المساعد إلى ساعات Gen 6 التي تعمل بنظام Wear OS 3.

وهذا يشمل كلاً من طرازات Fossil الخاصة بالإضافة إلى إصدارات Diesel و Michael Kors و Skagen، على الرغم من أنك ستحتاج إلى إقرانها بهاتف يعمل بنظام اندرويد القياسي مع تطبيقات جوجل.

يمكنك استدعاء المساعد الذكي بقول “مرحبًا جوجل“، مع الاستمرار في الضغط على زر. تتيح لك الميزة الرد على الرسائل النصية والتحكم في الموسيقى أو التعامل مع المهام التي تتطلب هاتفك في العادة. وعلاوةً على ذلك، سيكون لديك أيضًا مساعد أليكسا.

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