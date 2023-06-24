تكنولوجيا: تسريب جديد يؤكد أن جهاز Google Pixel اللوحي سيحصل على لوحة مفاتيح وقلم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم رصد بعض ملحقات جهاز Google Pixel اللوحي الذي لم يتم إصداره بعد عبر كود جوجل. ويبدو أن هذا يؤكد الشائعات حول وجود لوحة مفاتيح وقلم للجهاز اللوحي.

سيأتي جهاز جوجل اللوحي بلوحة مفاتيح وقلم إلكتروني من الطرف الأول لتعزيز تعدد استخداماته. وسيتم إرفاقه أيضًا بقاعدة شحن تحول الجهاز اللوحي إلى مكبر صوت ذكي. ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن المزيد من الملحقات للجهاز اللوحي بعد إصدار نظام Android 14 OS.

ومع ذلك، هناك تلميحات من كود جوجل تفيد بأن الملحقات الجديدة ستتضمن لوحة المفاتيح والقلم.

لقد تم رصد ملحقات Pixel Tablet مسبقًا بواسطة أحد المطورين، وكان الاكتشاف الجديد من قِبل تطبيق Pixel Retail Demo، وتم الوصول إلى هذا عبر PixelSetupWizardOverlay APK.

يتم تصنيف الملحقين ضمن منتجات جوجل المباعة حاليًا. ويأتي Android 14 مع تحسينات في لوحة المفاتيح وتكامل القلم. هناك ايضًا المزيد من اختصارات لوحة المفاتيح ووظائف القلم في Android 14.

سيدعم الجهاز اللوحي أيضًا قلم USB 2.0 على الرغم من عدم وجود نماذج معتمدة من Google حتى الآن. تعتمد التوقعات فقط على الأدلة من كود جوجل ولم يتم رؤية أي صور لأي من الملحقين.

على اي حال، تستعد جوجل للكشف عن مجموعة منتجاتها خلال حدث إطلاق الأجهزة في الخريف.

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