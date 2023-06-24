شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتعهد باستثمارات في الهند بقيمة 15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لأمازون آندي جاسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اجتماعهما يوم الجمعة إن الشركة ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند حسبما نقلت CNBC.

وأضاف أن الاستثمار سيرفع إجمالي قيمة استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في جميع القطاعات بالهند إلى 26 مليار دولار بحلول 2030.

وأفاد منشور على مدونة لأمازون بأن مودي وجاسي تحدثا عن دعم الشركات الناشئة الهندية وخلق وظائف وتيسير الصادرات والتحول الرقمي وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من التنافس على الصعيد العالمي.

ويأتي الإعلان في أعقاب إعلان وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون (أمازون ويب سيرفيسز) الشهر الماضي إنها ستستثمر 1.06 تريليون روبية (12.9 مليار دولار) في الهند بحلول نهاية 2030.