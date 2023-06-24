كيف تحمي هاتفك من حرارة الصيف؟

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بغداد - ياسين صفوان - "الجهاز يحتاج للبرودة قبل أن تستطيع استخدامه مجددا"
هي علامة تظهر مع تعرض أي جهاز للحرارة المرتفعة في حال ارتفعت درجة حرارة الهاتف، لا تضعه داخل الثلاجة أو مبرد الماء
فهذا يؤدي إلى تكوين تكاثف داخل هاتفك ويتسبب بإتلاف الجهاز على المدى الطويل
لا تضع الهاتف في الماء حتى لو كان مقاوما للماء فهذه الخطوة قد تتلف أجزاء من الجهاز
ما الحلّ؟
بحال استخدام الهاتف بالخارج، يُنصح بـ:
التخفيف من سطوع الشاشة
إيقاف تشغيل التطبيقات المتعطشة للطاقة
تشغيل وضع توفير الطاقة المدمج في الهاتف
يُنصح كذلك بابقاء الهاتف بالظلّ قدر الامكان
وعدم ترك أي جهاز في السيارة
هي علامة تظهر مع تعرض أي جهاز للحرارة المرتفعة
ولكن احذر من بعض أساليب التبريد السريعة لإعادة الهاتف إلى عمله الطبيعي
فبعض طرق التبريد قد تلحق ضررا بجهازك!
فهذا يؤدي إلى تكوين تكاثف داخل هاتفك ويتسبب بإتلاف الجهاز على المدى الطويل
لا تضع الهاتف في الماء حتى لو كان مقاوما للماء فهذه الخطوة قد تتلف أجزاء من الجهاز
ما الحلّ؟
بحال استخدام الهاتف بالخارج، يُنصح بـ:
التخفيف من سطوع الشاشة
إيقاف تشغيل التطبيقات المتعطشة للطاقة
تشغيل وضع توفير الطاقة المدمج في الهاتف
يُنصح كذلك بابقاء الهاتف بالظلّ قدر الامكان
وعدم ترك أي جهاز في السيارة
لأن درجات الحرارة في السيارات المتوقفة يمكن أن تتجاوز 35 درجة مئوية أو أكثر