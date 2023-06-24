كيف تحمي هاتفك من حرارة الصيف؟

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بغداد - ياسين صفوان - "الجهاز يحتاج للبرودة قبل أن تستطيع استخدامه مجددا"

هي علامة تظهر مع تعرض أي جهاز للحرارة المرتفعة

ولكن احذر من بعض أساليب التبريد السريعة لإعادة الهاتف إلى عمله الطبيعي

فبعض طرق التبريد قد تلحق ضررا بجهازك!



في حال ارتفعت درجة حرارة الهاتف، لا تضعه داخل الثلاجة أو مبرد الماءفهذا يؤدي إلى تكوين تكاثف داخل هاتفك ويتسبب بإتلاف الجهاز على المدى الطويللا تضع الهاتف في الماء حتى لو كان مقاوما للماء فهذه الخطوة قد تتلف أجزاء من الجهازما الحلّ؟بحال استخدام الهاتف بالخارج، يُنصح بـ:التخفيف من سطوع الشاشةإيقاف تشغيل التطبيقات المتعطشة للطاقةتشغيل وضع توفير الطاقة المدمج في الهاتفيُنصح كذلك بابقاء الهاتف بالظلّ قدر الامكان

وعدم ترك أي جهاز في السيارة

لأن درجات الحرارة في السيارات المتوقفة يمكن أن تتجاوز 35 درجة مئوية أو أكثر

