تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن كاميرا رئيسية بدقة 100 ميجابكسل مع هاتف Realme Narzo 60 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف Realme قريبًا عن الهاتف الذكي Narzo 60 في الهند. ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بإعداد كاميرا مزدوج، والذي يضم مستشعر بدقة 100 ميجابكسل وجهة خلفية مصنوعة من الجلد.

ومع ذلك، لم يتم تأكيد اسم هاتف Realme Narzo 60 وهو يعتمد حاليًا على التوقعات. والآن، ظهر أحدث إعلان تشويقي عبر تويتر والذي يكشف عن التصميم الخلفي للهاتف الذكي وإعداد الكاميرا.

تم رصد هاتف Realme Narzo 60 على شهادة Bluetooth SIG الشهر الماضي، ومن المرجح أن يتم إطلاق هاتف Narzo في الهند. وهناك بالفعل بعض الإعلانات التشويقية الرسمية المتعلقة بالهاتف الذكي. وعلى ما يبدو، فإن بعض الميزات الرئيسية للهاتف الذكي القادم هي الكاميرا المزدوجة بدقة 100 ميجابكسل والغطاء الجلدي الخلفي. ويحتوي الهاتف الذكي على وحدة كاميرا مستديرة في النصف العلوي من الخلف.

لم يتم تحديد إعداد الكاميرا الأساسية المزدوجة للهاتف الذكي بالكامل. ومع ذلك، نعلم أنه يتضمن مستشعر بدقة 100 ميجابكسل.

يحتوي Realme Narzo 60 على شاشة ذات حافة منحنية ومن المحتمل أن تأتي الشاشة من نوع AMOLED. من المحتمل ايضًا أن يحتوي الهاتف الذكي على مستشعر بصمة داخل الشاشة وسعة تخزين كبيرة.

على الرغم من أنه لم يتم تحديد مساحة التخزين الداخلية المحددة للنموذج، إلا أنها قد تصل إلى 256 جيجابايت على الأقل. وسيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Dimensity 6020 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، كما سيتم تشغيله بنظام Android 13 المستند إلى واجهة Realme UI 4.0.

لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن عن تاريخ إطلاق Narzo 60 5G في الهند.

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