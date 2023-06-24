شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنستجرام" يطلق أخيرا ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، ساعدت قدرة مستخدمي "تيك توك" على تنزيل مقاطع الفيديو ونشرها على الارتقاء بالمنصة من موقع اجتماعي متخصص، إلى ظاهرة عالمية.

ويأمل "إنستجرام" في جذب مستخدمين جدد إلى Reels باستخدام نفس الاستراتيجية.

ونشر آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لـ"إنستجرام"، إعلانا عن ميزة التنزيل الجديدة لـReels على "إنستغرام" الخاص به باستخدام ميزة "قنوات البث'' الجديدة يوم الثلاثاء.

وأشار موسيري إلى أن هذه الميزة تحمي الحسابات الخاصة من خلال منع متابعيها من تنزيل ونشر Reels.