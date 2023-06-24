تكنولوجيا: إطلاق سماعات Noise Buds Verve اللاسلكية في الهند مع بطارية تدوم حتى سبع ساعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Noise سماعات لاسلكية جديدة في الهند، والتي يطلق عليها اسم Noise Buds Verve، وتاتي هذه السماعة بسعر 1500 روبية وتضم مواصفات رائعة.

تتميز Noise Buds Verve بتصميم داخل الأذن مع أطراف من السيليكون، كما انها تتميز بلمسة نهائية من الكروم والتي تمنحها مظهرًا متميزًا. وتاتي السماعة ايضًا مقاومة للماء مع معيار IPX5، ويمكن للمستخدمين التحكم في الوظائف المختلفة من خلال النقر على سماعات الأذن.

ومن ناحية الصوت، تم تجهيز Noise Buds Verve بمحرك 10 مم وميكروفونات رباعية وخاصية عزل الضوضاء المحيطة (ENC) للتخلص من الأصوات غير المرغوب فيها أثناء إجراء المكالمات وضمان جودة الصوت.

توفر سماعات الأذن زمن انتقال منخفض للغاية يصل إلى 40 مللي ثانية لأغراض الألعاب، كما انها تدعم اتصال Bluetooth 5.3 بمدى يصل إلى 10 أمتار.

تأتي Noise Bud Verve مع حافظة تخزين وقاعدة شحن والتي يُزعم أنها توفر عمر بطارية يصل إلى 45 ساعة. يقال إن كل سماعة أذن توفر ما يصل إلى 7 ساعات من الاستخدام، وتدعم الحافظة شحن USB-C.

تأتي سماعات Noise Buds Verve اللاسلكية بسعر 2499 روبية في الهند، وهي متوفرة باللون الأسود والأبيض والأخضر.

المصدر

اعلان





