تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف OPPO Find N3 Flip تكشف عن إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم مشاركة بعض الصور المسربة لهاتف OPPO Find N3 Flip بواسطة 91Mobiles، وعلى ما يبدو، فإن هذا التسريب يعتمد على اختبار التحقق الهندسي المبكر (EVT)، وهو اختبار يتم إجراؤه أثناء مرحلة وضع النماذج الأولية للجهاز، وهو يمنحنا الآن نظرة على الجهة الخلفية للهاتف القابل للطي القادم.

سيحتفظ OPPO Find N3 Flip بتصميم صدفي مشابه للاصدار السابق. وعلى ما يبدو، سيحتوي الجزء العلوي من الجهة الخلفية على ثلاثة مستشعرات كاميرا بارزة مكدسة رأسياً مع وحدة فلاش LED. وعلى الجانب الأيمن، توجد شاشة خارجية ثانوية يبدو أنها أكبر قليلاً من 3.26 بوصة الموجودة على Find N2 Flip.

اما عن الجزء السفلي من الجهة الخلفية، فهو يحمل العلامة التجارية OPPO و Hasselblad. ويضيف التقرير أن إعداد كاميرا OPPO Find N3 Flip سيتألف من مستشعر Sony IMX890 الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر تقريب 32 ميجابكسل.

لا تزال التفاصيل الأخرى لهاتف OPPO Find N3 Flip غير معروفة في الوقت الحالي. يمكننا أن نتوقع ظهور الجهاز على مواقع الشهادات في وقت قريب.

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